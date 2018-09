Borgo a Mozzano



Inaugurata la Scuola di Musica di Diecimo

martedì, 25 settembre 2018, 09:42

In occasione dell'inaugurazione di domenica 23 settembre, un folto pubblico ha visitato la Scuola di Musica di Diecimo. Non sono mancati aperitivi buffet e buona musica.



Sono intervenuti: il Sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, che ha salutato la scuola elogiando l'iniziativa ed il Provveditore agli studi Donatella Buonriposi, che ha abbracciato l'ambizioso progetto offrendo la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale, conoscendo gli intenti e la professionalità della Scuola di Musica nascente.



Iacopo Sebastiano e Tommaso Aldi, coadiuvati dagli esperti musicisti Meme Lucarelli e Stefano Picchi, stanno raccogliendo le adesioni ai corsi che presto avranno inizio, prevedendo per ciascun iscritto un incontro con l'insegnante ed una prova gratuita. Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria aperta con orario 15.30 - 19.30 dal lunedi al venerdi o telefonare direttamente al 392 546 8655.



Nelle due foto lo staff di H-Demia Mediavalle con Il Sindaco Andreuccetti e la Dirigente Scolastica Buonriposi.