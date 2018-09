Borgo a Mozzano



La Misericordia installa due nuovi DAE a Villa a Roggio e a Chifenti

martedì, 4 settembre 2018, 16:01

Venerdì 7 settembre alle 18 sarà installato a cura della Misericordia, un nuovo defibrillatore semi – automatico, nel paese di Villa a Roggio, grazie al contributo di un generoso benefattore, da molti anni residente all’estero, che ha voluto dotare quel paese di un presidio di emergenza ricordando i propri congiunti.

Sabato 15 settembre alle 11 contestualmente alla cerimonia per la posa della nuova cartellonistica del Ponte delle Catene, sarà inaugurato un defibrillatore semi – automatico nel paese di Chifenti, in Piazza Ponte d’Oro, grazie al generoso contributo dell’Associazione Carabinieri in congedo – Sezione di Borgo a Mozzano.