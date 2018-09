Borgo a Mozzano



Marocchino dà in escandescenza e ferisce due carabinieri: arrestato

martedì, 18 settembre 2018, 18:21

di andrea cosimini

L'episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 23, nella frazione di Chifenti a Borgo a Mozzano. Un marocchino di 31 anni, residente a Cascina, già noto alle forze dell'ordine, ha dato in escandescenza sotto effetto di alcol e droga ed ha ferito due militari dei carabinieri intervenuti sul posto.



L'uomo si trovava, assieme ad altri due connazionali, in un appartamento della zona. All'improvviso, i vicini, hanno sentito forti schiamazzi ed hanno avvertito le forze dell'ordine che si sono precipitate immediatamente sul posto con una pattuglia per effettuare i dovuti controlli.



All'arrivo dei militari, l'uomo si è dimostrato subito aggressivo, mentre i due connazionali si sono rivelati calmi ed educati. A un certo punto, il 31enne, ha anche cercato di colpire i carabinieri con una bottiglia di vetro. L'uomo ha continuato ad essere aggressivo arrivando, addirittura, ad autolesionarsi, sbattendo la testa contro oggetti suppellettili. Approfittando di una caduta del 31enne, i carabinieri sono stati abili ad immobilizzarlo.



Il marocchino, una volta immobilizzato, ha continuato comunque ad aggredire i militari spuntandogli e prendendoli a calci. E' stato quindi necessario l'ausilio di un'altra pattuglia. Alla fine, due carabinieri sono dovuti ricorrere in ospedale: uno ha riportato un trauma distorsivo alla mano destra, l'altro è stato è stato preso di mira all'occhio sinistro. Per entrambi sono stati stabiliti 5 giorni di prognosi.



Anche il marocchino è stato condotto in ospedale da un'ambulanza intervenuta sul posto. Qui è stato accertato che l'uomo aveva abusato di alcol e che aveva fatto uso di cannabinoidi. Per lui è stato stabilito un giorno di prognosi.



Il 31enne è stato arrestato per il reato di violenza, resistenza e lesioni ai pubblici ufficiali e rifiuto di fornire le proprie generalità. Dopo aver trascorso la prima nottata nelle stanze di sicurezza della compagnia, stamattina, durante la direttissima, ha pattuito 8 mesi di misura cautelare con pena sospesa.