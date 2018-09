Borgo a Mozzano



Montemagni (Lega): "Solidarietà ai volontari e carabinieri aggrediti a Chifenti"

venerdì, 21 settembre 2018, 14:55

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene per esprimere la propria solidarietà ai volontari della Misericordia di Borgo a Mozzano, oltre ovviamente alle forze dell'ordine, per l'aggressione subita a Chifenti.



"Recentemente - afferma - a Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano, un giovane immigrato si è reso protagonista di una vera e propria aggressione nei confronti dei carabinieri, intervenuti su espressa richiesta degli abitanti della frazione. Oltre alle forze dell'ordine (ovviamente avvezze a fronteggiare simili comportamenti), ci risulta che anche i volontari della locale Misericordia siano stati oggetto "dell'attenzione" di questo individuo che ha reagito in malo modo nei loro confronti."



"Un fatto grave - dichiara l'esponente leghista - che ripropone la delicata problematica inerente alla sicurezza degli operatori sanitari, ai quali, talvolta, è richiesto un intervento assistenziale in critiche situazioni similari; si tratta di un vero e proprio problema di ordine pubblico che non deve essere, dunque, sottovalutato."



"Come esponente della Lega - conclude Elisa Montemagni - esprimo, quindi, tutta la nostra solidarietà, oltre che ai carabinieri, anche agli operatori della Misericordia borghigiana che hanno subito questa proditoria aggressione da una persona fuori controllo."