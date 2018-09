Borgo a Mozzano : diecimo



Nasce una scuola di musica in Mediavalle

sabato, 22 settembre 2018, 08:49

Domenica 23 settembre alle 17, in via della stazione a Diecimo, nel comune di Borgo a Mozzano, apre i battenti la Scuola di Musica H-DEMIA Mediavalle. I fratelli Aldi Sebastiano, Iacopo e Tommaso gestiranno i corsi di musica e le sale prova, con la preziosa collaborazione dei noti musicisti lucchesi Meme Lucarelli e Stefano Picchi.



La scuola si avvarrà di insegnanti qualificati e sarà indirizzata principalmente a bambini e ragazzi, ma anche a giovani e adulti che intendono approfondire la propria tecnica. H-DEMIA si trova a Diecimo, accanto all'ufficio postale, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dal lunedì al venerdì con orario 16 - 19 o al seguente numero di cell. 392 5468655.



In occasione dell'inaugurazione sarà offerto un aperitivo a tutti gli intervenuti accompagnato da esibizioni musicali di affermati musicisti del corpo docente.