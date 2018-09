Borgo a Mozzano



Piergiorgio Pieroni nominato presidente onorario della pro loco

martedì, 18 settembre 2018, 15:19

di simone pierotti

Il consiglio direttivo della Pro Loco di Borgo a Mozzano ha conferito ufficialmente al dottor Piergiorgio Pieroni la carica di presidente onorario. L’investitura è avvenuta sabato scorso, nel corso della cena sociale dell’associazione, con la consegna, dalle mani del presidente Katia Ridolfi, di una targa a Pieroni. Presenti, oltre ai soci ed ai membri del direttivo, il presidente di Unpli Toscana e consigliere nazionale Mauro Giannarelli, il presidente provinciale Unpli Massimo Zinzio e il responsabile del servizio civile regionale ed esperto Unpli Enrico Tessa.

Un riconoscimento più che meritato per il socio storico, già presidente, e ancora oggi punto di riferimento per tutti e memoria storica della Pro Loco. La carica è molto significativa e speciale in quanto viene insignita per la prima volta da quando l’associazione è stata fondata, nel 1970.