Borgo a Mozzano



Ponte delle Catene, doppia festa per nuova cartellonistica e DAE

sabato, 15 settembre 2018, 13:41

di simone pierotti

Una festa congiunta per i comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, questa mattina presso il Ponte delle Catene. Si è infatti svolta una cerimonia, prima per l’installazione del nuovo defibrillatore semiautomatico a Chifenti, poi per l’inaugurazione della cartellonistica esplicativa del ponte, posta sia dalla parte borghigiana che a Fornoli.

Il Defibrillatore è stato installato dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, grazie al contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri. A svolgere la funzione di cerimoniere, il presidente del Comitato Paesano di Chifenti Ivano Mulini. Il Governatore della Misericordia Gabriele Brunini ha ringraziato quanti hanno contribuito all’acquisto del DAE ed ha ricordato che la stessa associazione borghigiana organizzerà un corso per il suo utilizzo, rivolto alla comunità di Chifenti ed in particolare ai titolari delle attività di piazza Ponte d’Oro. Per il comune di Borgo a Mozzano è intervento il sindaco Patrizio Andreuccetti: “Oggi è una giornata significativa in cui dimostriamo quali risultati si possono raggiungere facendo squadra tra istituzioni e associazioni. L’attenzione al particolare, ovvero il nuovo defibrillatore e la nuova cartellonistica, contribuiscono al generale e danno lustro al territorio”. Dopo la benedizione del DAE da parte del parroco di Fornoli Don Giuliano Ciapi, è stata la volta dell’inaugurazione dei nuovi cartelli esplicativi. Sono due, uno posto dalla parte di piazza Ponte d’oro, l’altro dalla parte di Fornoli e, sia in lingua italiana che in inglese, illustrano storia e caratteristiche del Ponte delle Catene.

Alla cerimonia sono intervenuti gli assessori Sebastiano Pacini e Monica Melani per il comune di Bagni di Lucca, e Alessandro Profeti per la Provincia di Lucca. Patrizio Andreuccetti ha ricordato la storia del monumento e l’importanza di farlo conoscere ai turisti ed ai cittadini. Profeti ha promesso che, appena possibile, da parte della Provincia, saranno presi in considerazione interventi. Grande la soddisfazione soprattutto da parte dell’assessore Melani che, alcuni anni fa, aveva realizzato la tesi laurea sul ponte del Nottolini.