Ruba una bicicletta, arrestato marocchino

mercoledì, 26 settembre 2018, 16:59

Mercoledì 19 settembre i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione per la Coesione Sociale (ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), hanno visitato a Corsagna il cantiere della nuova casa per il Dopo di noi che sta realizzando la Fraternita di Misericordia Corsagna

martedì, 25 settembre 2018, 12:09

Domenica 30 settembre si terrà a Borgo a Mozzano la giornata nazionale denominata “Puliamo il Mondo”, in stretta collaborazione con Legambiente sezione Città di Lucca, la Cooperativa Odissea, SPRAR e il Gruppo Scout Borg a Mozzano Mediavalle che hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa

martedì, 25 settembre 2018, 09:42

In occasione dell'inaugurazione di domenica 23 settembre, un folto pubblico ha visitato la Scuola di Musica di Diecimo. Non sono mancati aperitivi buffet e buona musica

sabato, 22 settembre 2018, 11:50

Nei giorni scorsi, la Lega aveva contestato la situazione del servizio mensa della scuola dell’infanzia e primaria, in quanto a causa della mancanza di personale, il servizio subirà dei ritardi, creando di fatto qualche difficoltà ai genitori dei bambini iscritti

sabato, 22 settembre 2018, 08:49

Domenica 23 settembre alle 17, in via della stazione a Diecimo, nel comune di Borgo a Mozzano, apre i battenti la Scuola di Musica H-DEMIA Mediavalle. I fratelli Aldi Sebastiano, Iacopo e Tommaso gestiranno i corsi di musica e le sale prova, con la preziosa collaborazione dei noti musicisti lucchesi...

venerdì, 21 settembre 2018, 14:55

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene per esprimere la propria solidarietà ai volontari della Misericordia di Borgo a Mozzano, oltre ovviamente alle forze dell'ordine, per l'aggressione subita a Chifenti