Serchio delle Muse, Rossini chiude la stagione al Borgo

sabato, 15 settembre 2018, 13:41

Una festa congiunta per i comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, questa mattina presso il Ponte delle Catene. Si è infatti svolta una cerimonia, prima per l’installazione del nuovo defibrillatore semiautomatico a Chifenti, poi per l’inaugurazione della cartellonistica esplicativa del ponte, posta sia dalla parte borghigiana che...

sabato, 15 settembre 2018, 11:32

Il titolare del negozio di termoidraulica "Piemme" di Moreno Pieroni, a Chifenti, ha subito stanotte un tentativo di furto per mano di un ladro al momento ignoto. La porta di ingresso è stata sfondata e per terra sono state rinvenute tracce di sangue. Indagano le forze dell'ordine

venerdì, 14 settembre 2018, 16:34

Marco Pardini, naturopata camaiorese, personaggio conosciuto ed apprezzato grazie anche al programma “I colori del Serchio”, in onda su NOI TV, aprirà un nuovo ambulatorio a Borgo a Mozzano e più precisamente presso la ex scuola elementare di Piano della Rocca a partire dal 28 settembre prossimo

venerdì, 14 settembre 2018, 12:49

Sulla scia di quanto successo a Coreglia, anche il comune di Borgo a Mozzano si fa carico degli aumenti permettendo di mantenere invariata la tariffa a carico dell'utenza a seguito degli aumenti dei costi di alcune corse applicati da Vaibus, la società che si occupa del trasporto locale a Lucca...

giovedì, 13 settembre 2018, 18:28

Sarà un grande appuntamento musicale quello che si terrà domenica 16 settembre, alle 18, nel convento di San Francesco di Borgo a Mozzano. Come ultimo appuntamento della rassegna “Il Serchio delle Muse” sarà eseguita la “Petite Messe Solennelle”, in occasione dei 150 anni dalla morte del grande musicista Gioacchino Rossini

giovedì, 13 settembre 2018, 15:39

Il sindaco Patrizio Andreuccetti risponde al recente attacco della minoranza riguardo la scuola di Diecimo e annuncia che lunedì 24 settembre, alle 21, presso la sala mensa della scuola stessa, verrà presentato il progetto di riqualificazione