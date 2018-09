Borgo a Mozzano



Simonini (Lega): “Andreuccetti si abitui alle critiche”

sabato, 22 settembre 2018, 11:50

Ancora una volta, si accende la polemica tra la Lega Mediavalle/Garfagnana e il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti. Nei giorni scorsi, la Lega aveva contestato la situazione del servizio mensa della scuola dell’infanzia e primaria, in quanto a causa della mancanza di personale, il servizio subirà dei ritardi, creando di fatto qualche difficoltà ai genitori dei bambini iscritti.

La referente di territorio Yamila Bertieri, facendosi portavoce di molti genitori, ha riportato pubblicamente la problematica, e ha rivolto alcune domande ben definite, chiedendosi se eventualmente ci fossero responsabilità da parte dell’amministrazione e in particolare dell’assessore con delega scuola, e se nel caso si fosse potuto fare di più.

“Queste semplici domande – sottolinea il segretario Simone Simonini - di prassi rivolte a chi governa o gestisce il territorio, hanno fatto irritare il primo cittadino Andreuccetti, che come di consueto sui social non le ha mandate a dire. Il sindaco, senza rispondere concretamente ai quesiti richiesti, (a noi e ai cittadini), ha preferito svicolare sulla situazione, ponendo e spostando l’attenzione sulla possibile realizzazione di un pirogassificatore da parte di Kme a Fornaci di Barga, accusando e chiedendo alla Lega da che parte fosse. Evidentemente il sindaco è portatore della verità assoluta, e non legge i giornali, dove la lega ha dichiarato a più riprese il proprio punto di vista, prodigandosi per capire e conoscere meglio tutte le dinamiche che tale situazione può comportare, vedi sviluppo, ambiente, lavoro e salute”.

“La Lega Mediavalle e Garfagnana però non ha notizie sull'operato del sindaco in materia, se si sia mosso per conoscere il progetto, se abbia partecipato a convegni Arpat e serate informative dei vari comitati. Andreuccetti - prosegue Simonini- ha preferito ancora una volta spostare l’attenzione su altro che non viene dal suo comune, tirandosi “come si suol dire” con queste dichiarazioni la zappa sui piedi, visto che la lega non governa comune, provincia e regione. Noi siamo consapevoli che oggi “purtroppo” grazie alle politiche del Pd - prosegue Simonini - la nostra terra è fortemente in crisi economica/lavorativa. Ne sono a testimonianza anche in Lucchesia le numerose aziende nel settore cartario e non, che paventano possibili tagli al personale, o spostamenti di produzione. La politica che governa, forse oggi non ha affrontato questi argomenti in maniera seria e serena, garantendo in modo concreto sviluppo, lavoro, ambiente, salute e controllo”.

“Ci sembrano inoltre molto contraddittorie le posizioni di molti esponenti del partito democratico, (che di fatto evidenziano una grossa difficoltà gestionale nel modo di governare il territorio), dove si dichiarano contrari (ma non nella totalità) in Mediavalle e Garfagnana, per poi dichiararsi favorevoli a Lucca, Firenze e Roma. Inoltre nei mesi scorsi è avvenuta la proroga degli ammortizzatori sociali a Roma, che ricordo sono strettamente legati ad un piano di rilancio aziendale. Questo tavolo non è stato coordinato dalla lega, bensì dai responsabili Parlamentari di territorio e dal Ministero dello sviluppo economico. La Lega di fatto è allineata sulla stessa posizione, dalla locale sezione fino ai membri di governo, passando per Firenze, e di certo non si tirerà indietro nell’esprimere il proprio parere, e stare sul pezzo per cercare le soluzioni migliori. Noi siamo qua, conclude Simonini, e qua vogliamo vivere conciliando salute, ambiente e lavoro, senza cadere o essere tirati in ballo per questioni meramente di vantaggio politico o elettorale”.