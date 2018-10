Borgo a Mozzano



A Borgo a Mozzano tornano le serate dedicate al "Burraco"

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:25

Riprenderanno venerdì 12 ottobre le serate di Burraco nella Limonaia della Biblioteca Comunale F.lli Pellegrini di Borgo a Mozzano. Il ricavato delle offerte raccolte andrà alla Caritas di Borgo a Mozzano per il diritto allo studio di ragazze/i provenienti da famiglie con problemi economici.

Le serate sono organizzate da Uni3 di Borgo a Mozzano con la professoressa Nicla Guidotti e Centro Ascolto Caritas con Don Francesco Maccari e la Sig.ra Melide Giannasi, in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano. Grazie anche al supporto del a.s.d Burraco Bagni di Lucca Circolo dei Forestieri, la Dr.ssa Maria Lotti, le Sig.re Antonietta Pucci, Franca Palandri, Simona Dattili e Maura Bacci.

Gli appuntamenti con il “Burraco” si terranno il secondo venerdì di ogni mese. La partecipazione è sempre stata numerosa e ci auguriamo che anche quest’anno continui ad aumentare . Oltre allo scopo benefico, è’ un’occasione per socializzare e per passare una serata in compagnia in una bellissima location.