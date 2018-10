Borgo a Mozzano



A Borgo la presentazione del libro "L'diaule nela trafùsora"

giovedì, 18 ottobre 2018, 09:09

"L' diaule nela trafùsora". Ossia il dire degli abitanti di Acunia, Guardiani dell'Occhio della Repubblica di Lucca. Sabato 20 ottobre, alle 17 nel Salone delle Feste del Circolo l'Unione a Borgo a Mozzano, Lucca, verrà presentato l'ultimo libro del professor Gabriele Matraia.



Un volume interessante per le scuole, gli adulti e gli studiosi ma anche per le comunità e le Istituzioni locali. Un percorso alla (ri)scoperta di parole, usi, tradizioni e storie delle nostre terre e in particolar modo del paese di Cune (Acunia). La pubblicazione presenta un vero e proprio dizionario, che assieme a specifiche sezioni grammaticali, permette di (re)imparare a parlare, vivere e sentire il dire di una volta. Un affascinante viaggio, tra parole dal sapore latino, attraverso l'eco di mondi lontani fino ai giorni nostri. Un elemento di ricchezza in più per il nostro territorio, per non perdere il legame con il nostro passato, ma anzi, per dargli nuova forza e rinnovato valore.



Eleganti e suggestive illustrazioni della disegnatrice Fiorentina Maria Moriani Poli, completano con delicata e briosa fantasia il volume.