Borgo a Mozzano



Benedetti: “Osservatorio di Monte Agliale chiuso perché inaccessibile”

venerdì, 19 ottobre 2018, 11:25

L’osservatorio astronomico di Monte Agliale è chiuso alle visite da diversi mesi: arriva dal consigliere comunale Cristina Benedetti la denuncia. “La strada di accesso è impraticabile perché non è stata fatta una normale e costante manutenzione. I membri del Gruppo Ricerche Astronomiche di Lucca (GRA), che possiedono le attrezzature e lo gestiscono, hanno dovuto rifiutare molte richieste di visita da parte di scuole proprio a causa delle pessime condizioni in cui versa la strada sterrata”.

Quello di Monte Agliale, a pochi chilometri da Cune, è un Osservatorio pubblico realizzato con il contributo del comune e della allora Comunità Montana della Media Valle e rappresenta una ricchezza per il territorio sia per le attività culturali e didattiche, (può essere visitato dalle scolaresche nel periodo diurno con la proiezione di audiovisivi, l’organizzazione di seminari e discussioni inerenti ai diversi temi trasversali all’astronomia come la fisica, l’elettronica, l’informatica, la meccanica), sia per la positiva ricaduta derivante dalle ricerche tecnico-scientifico che vi si svolgono: dal 2008 infatti è operativo il progetto MASACAS, (Monte Agliale Supernovae Asteroids and Comets Automatic Search) completamente sviluppato dai membri del GRA attivi presso l'Osservatorio, che consiste in una serie di interventi e realizzazioni hardware e software che hanno permesso la trasformazione di una struttura amatoriale in una completamente automatica/robotica adatta all’accurata osservazione del cielo. I maggiori risultati ottenuti finora sono rappresentati dalla scoperta di svariate decine di Supernovae con conseguente pubblicazione sui siti più importanti del settore.

“E’ davvero vergognoso che questa realtà, conosciuta come una delle eccellenze italiane e come punto di riferimento a livello nazionale, sia completamente bloccata dalle pessime condizioni di poche centinaia di metri di strada sterrata di cui l’attuale amministrazione si è completamente dimenticata da anni”.