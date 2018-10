Borgo a Mozzano



Cade dal tetto di casa, muore un anziano

martedì, 23 ottobre 2018, 10:00

di simone pierotti

Un uomo, Antonio Nellini di 86 anni, è caduto, da un'altezza di circa 3 metri, dal tetto della propria abitazione stamattina, intorno alle 8.45, in via della Repubblica a Borgo a Mozzano, poco prima del Ponte del Diavolo.



Intervenuti sul posto un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Borgo a Mozzano e l'elisoccorso Pegaso. Chiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco perché, secondo una prima e sommaria ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto dal tetto di casa finendo su un altro tetto sottostante.



I soccorsi sono prontamente intervenuti, cercando di raggiungere l'uomo attraverso un terrazzino dello stabile, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ancora da chiarire i motivi per cui l'anziano, che godeva comunque di buona salute, si fosse recato sul tetto. Sul posto il magistrato per le verifiche del caso.