Borgo a Mozzano



Cub Trasporti: "Bus obsoleto, studenti lasciati a piedi"

mercoledì, 17 ottobre 2018, 22:21

Continuano i disservizi del trasporto pubblico in Valle del Serchio. Stamattina, alla Cub Trasporti, è giunta la segnalazione di alcuni studenti lasciati a piedi sulla linea delle 13.50 a causa di un bus, l'A2035, che dalla stazione ferroviaria di Borgo a Mozzano doveva giungere a Corsagna, privo di forza sufficiente a salire a causa di un aumento della temperatura dell'acqua nel radiatore.



"Un mezzo non idoneo - commenta Cub Trasporti - alla tipologia della salita della strada. Un mezzo di 17 anni. Da segnalare inoltre che stamattina è saltata anche la corsa dopo, delle 14.45, sempre sul solito tratto Borgo a Mozzano-Corsagna. L'azienda, non avendo mezzi in sostituzione, ha cercato di risolvere il problema mandando sul posto un altro veicolo A2033, tirato fuori dall'officina per sostituire l'A2035, che poi però è stato anch'esso fermato. Alla fine, pare abbiano trovato un altro mezzo, ancora K2061, quando ormai era successo che le corse erano saltate. Sempre oggi, poi, in località Montefegatesi, a Bagni di Lucca, sulla corsa delle 6.25, degli utenti sono rimasti a terra perché il veicolo K1095 era pieno e non era possibile far salire altri utenti. Un mezzo insufficiente per capacità di posti".



Ma le segnalazioni non finiscono qui. "Nella giornata di sabato 13 ottobre - continua Cub Trasporti - altro disagio: è saltata la corsa delle 18.20, sul bus K2065, in partenza da Cune per Borgo a Mozzano, che, arrivato in località Oneta, si è fermato, per un probabile guasto al differenziale, e la corsa saltata. Infine, per non farci mancare nulla, come da tempo segnaliamo alle autorità (comprese la regione e non solo), al deposito di Massa Carrara, in via Catagnina, c'è stato un blitz di polizia stradale e guardia di finanza nell'ambito di indagini sulla sicurezza e comportamenti illeciti di alcuni dipendenti. Episodio, questo, che la Cub seguirà nell'ambito dei mezzi nuovi che hanno preso fuoco e degli altri mezzi sempre nuovi, fermi da mesi, e del costo di 220 mila euro l'uno".



"Le segnalazioni di queste vicende - spiega il sindacato - sono giunte alla Cub e ai nostri i avvocati tramite gli stessi utenti di Massa e Carrara stufi delle prese in giro e delle continue ripetute episodi giornalieri in cui gli utenti sono lasciati a terra per i mezzi rotti. Tali denunce e segnalazioni sono stete inviate alla regione al governatore Rossi, all'assessore Ceccarelli, ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle e delle Lega. La Cub Trasporti regionale è disponibile ad un confronto costruttivo con tutti i soggetti da cui dipendono le sorti del trasporto pubblico locale in Toscana, avvisando che non staremo alla finestra ad aspettare risposte e ulteriori disastri e sprechi di denaro pubblico".