Elezioni 2019: contro l’attuale amministrazione, nasce un movimento civico

venerdì, 12 ottobre 2018, 16:54

Un marocchino di 48 anni, B.A., residente a Borgo a Mozzano, operaio e con precedenti di polizia, è stato denunciato dopo che i carabinieri, a casa sua per degli accertamenti, hanno notato il contatore della luce, disattivato dal gestore per morosità, manomesso al fine di ottenere un indebito utilizzo di energia

giovedì, 11 ottobre 2018, 12:33

L'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano e il Centro di Ascolto Caritas organizzano un servizio di supporto scolastico e aiuto nello svolgimento dei compiti gestito da insegnanti in pensione, persone professionali e qualificate

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:25

Riprenderanno venerdì 12 ottobre le serate di Burraco nella Limonaia della Biblioteca Comunale F.lli Pellegrini di Borgo a Mozzano. Il ricavato delle offerte raccolte andrà alla Caritas di Borgo a Mozzano per il diritto allo studio di ragazze/i provenienti da famiglie con problemi economici

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:01

La prima fase di fragilità nell’anziano è sempre un momento destabilizzante per una famiglia. La Misericordia di Borgo a Mozzano, nel suo lungo percorso di assistenza alle persone in difficoltà del nostro territorio, lo ha riscontrato in numerose occasioni: si ha difficoltà nel reperire informazioni e, soprattutto, non si hanno...

martedì, 2 ottobre 2018, 16:11

Sono ripresi con il 1 di ottobre i corsi della Scuola Civica di Musica “Salotti” di Borgo a Mozzano. Una realtà che promuove lo studio della musica e delle arti da ben più di trenta anni organizzando inoltre masterclass e concerti con importanti musicisti nazionali ed internazionali

venerdì, 28 settembre 2018, 16:27

Grande successo per il passaggio della Smart Green Power Run dalla centrale Enel Green Power di Piano della Rocca, nel comune di Borgo a Mozzano, e dalle terre idroelettriche della Mediavalle