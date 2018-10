Borgo a Mozzano



Festa e rinnovo cariche per i Fratres di Valdottavo

venerdì, 19 ottobre 2018, 17:02

Festa e rinnovo delle cariche sociali per il gruppo donatori di sangue Fratres S. Pietro di Valdottavo. Domani il gruppo, guidato dal presidente Alessandro Baldassari, celebra il 47° anniversario dalla fondazione. L’appuntamento è per le 17 quando sarà celebrata la santa messa nella pieve di San Pietro apostolo di Valdottavo, a cui seguirà la cena sociale presso il ristorante “Il Bugno” di Fornaci di Barga.

Durante la serata verranno premiati i donatori che hanno raggiunto il traguardo delle 10, 20, 30 e 40 donazioni, coloro che hanno donato per la prima volta e coloro che invece sono costretti a smettere per raggiunti limiti d’età. Questi i nomi: i nuovi donatori sono Adriana Giudotti e Sara Barsacchi; per le dieci donazioni effettuate saranno premiati Alessandra Torre e Marcello Brunini, per le 20 Silvia Pierotti, Stefania Barsellotti e Fabrizio Polacci: per 30 donazioni Ultimo Baldassari e Sandro Maffei e per 40 Marco Lipparelli. Un particolare riconoscimento andrà a Sergio Bertagna e Loris Magnani che hanno raggiunto il limite d’età che la legge prevede per effettuare la donazione del sangue.

Durante la cena quest’anno si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo che dovrà guidare il gruppo per il quadriennio 2018-2022. Questi i nominativi dei candidati alla carica di consigliere: Alessandro Baldassari, Elio Baldassari, Angela Barsotti, Marco Bertini, Elena Ferretti, Oreste Ferretti, Daniela Gianneschi, Sergio Mattei, Carlo Meconi, Luca Meconi, Moira Meconi, Lisa Paolinelli, Filippo Paolinelli, Lorenzo Pescaglini, Silvia Pierotti, Massimo Ridolfi e Marinella Ungaretti.