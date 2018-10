Gli staccano la luce, ma manomette il contatore: denunciato marocchino

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 12 ottobre 2018, 12:05

Iniziano a scaldarsi i motori in vista delle prossime elezioni amministrative a Borgo a Mozzano. A parlare è il consigliere di minoranza Cristina Benedetti

giovedì, 11 ottobre 2018, 12:33

L'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano e il Centro di Ascolto Caritas organizzano un servizio di supporto scolastico e aiuto nello svolgimento dei compiti gestito da insegnanti in pensione, persone professionali e qualificate

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:25

Riprenderanno venerdì 12 ottobre le serate di Burraco nella Limonaia della Biblioteca Comunale F.lli Pellegrini di Borgo a Mozzano. Il ricavato delle offerte raccolte andrà alla Caritas di Borgo a Mozzano per il diritto allo studio di ragazze/i provenienti da famiglie con problemi economici

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:01

La prima fase di fragilità nell’anziano è sempre un momento destabilizzante per una famiglia. La Misericordia di Borgo a Mozzano, nel suo lungo percorso di assistenza alle persone in difficoltà del nostro territorio, lo ha riscontrato in numerose occasioni: si ha difficoltà nel reperire informazioni e, soprattutto, non si hanno...

martedì, 2 ottobre 2018, 16:11

Sono ripresi con il 1 di ottobre i corsi della Scuola Civica di Musica “Salotti” di Borgo a Mozzano. Una realtà che promuove lo studio della musica e delle arti da ben più di trenta anni organizzando inoltre masterclass e concerti con importanti musicisti nazionali ed internazionali

venerdì, 28 settembre 2018, 16:27

Grande successo per il passaggio della Smart Green Power Run dalla centrale Enel Green Power di Piano della Rocca, nel comune di Borgo a Mozzano, e dalle terre idroelettriche della Mediavalle