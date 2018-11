Halloween Celebration, notte da brividi a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

lunedì, 29 ottobre 2018, 20:40

Il maltempo continua a macinare danni in Valle del Serchio. Chiusa la strada del Brennero nel tratto che va dal bivio di Chifenti al Ponte Pari di Borgo a Mozzano, a causa della caduta di alcuni alberi, e chiusa anche via Vandelli, a Vagli Sotto, per via di un palo...

lunedì, 29 ottobre 2018, 09:06

Un cittadino peruviano di 20 anni, residente a Borgo a Mozzano, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri a Lucca per il reato di furto. Poco prima il giovane era stato denunciato dai medesimi militari per il reato di ricettazione

domenica, 28 ottobre 2018, 08:44

L’evento conclusivo per ripercorrere le tappe dell’iniziativa si è svolto il 12 ottobre, alla presenza del direttore dei Servizi Sociali dell'Azienda USL Toscana nord ovest, dottoressa Laura Brizzi, nella Sala delle Feste del comune di Borgo a Mozzano ed è stato particolarmente partecipato, sentito ed in certi momenti anche emozionante

venerdì, 26 ottobre 2018, 17:23

Assegnata la gara per riqualificare la strada detta “del Chiassetto” di Diecimo, un intervento da 60 mila euro circa i cui lavori inizieranno nel mese di novembre

venerdì, 26 ottobre 2018, 10:43

Halloween Celebration è la prima e la più grande Halloween Fest d'Italia. Quest'anno giunge alla sua 25° edizione. L’evento apre in anteprima sabato 27 ottobre con La Notte Nera, il grande gioco di ruolo interattivo ambientato nel mondo dei vampiri di Sarcanyra

venerdì, 26 ottobre 2018, 08:38

Sabato 27 ottobre a Partigliano si festeggia un importante obiettivo: i 50 anni di attività del Gruppo di donatori di sangue Fratres paesano. Sarà un giorno importante perché vedrà anche l'inaugurazione di un defibrillatore che verrà installato presso i locali parrocchiali e sarà dedicato a due soci recentemente scomparsi, Francesco...