Borgo a Mozzano



I “Ritratti musicali” del Duo Atzori-Brunini volano fino in Finlandia

lunedì, 15 ottobre 2018, 13:02

Un autunno pieno di impegni artistici quello del duo Atzori-Brunini composto dai giovani chitarristi Dario Atzori e dal borghigiano Giacomo Brunini.

Dopo i concerti che li hanno visti protagonisti in Italia nei mesi scorsi i due musicisti sono da poco rientrati da due appuntamenti in Finlandia. I due eventi, organizzati dalla Turku Guitar Society, si sono svolti presso la Cattedrale della città di Turku e la Chiesa di Mynämäki il 12 e 13 ottobre scorso dove i giovani interpreti hanno eseguito un programma dal titolo “Ritratti musicali” con musiche di Granados, Albeniz, De Falla, Rebay, Castelnuovo – Tedesco e dei compositori contemporanei Alvaro Company, Girolamo Deraco ed Eduardo Caballero. Molto partecipati i due concerti con un pubblico attento ed interessato anche alle nuove composizioni proposte.

“È stata davvero una bellissima esperienza, afferma Brunini, poter portare il nostro progetto musicale in queste bellissime città dove abbiamo trovato molta attenzione per il nostro strumento. Nei due concerti abbiamo avuto inoltre la possibilità di esibirci con due ottime chitarre costruite dal liutaio finlandese Jaakko Kauppinen. Ringraziamo di cuore la Turku Guitar Society ed il suo presidente Patrik Kleemola per l’invito e per la splendida organizzazione dei nostri concerti”.

Gli impegni del duo per il 2018 non sono però terminati e continueranno nel mese di novembre con un concerto a Diecimo per la rassegna “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura” organizzato dalla Scuola Civica di Musica “Salotti” di cui Brunini è anche direttore artistico e nel mese di dicembre a Torino per la stagione concertistica “ErrePomeriggi” con un concerto che si svolgerà nella splendida cornice della Biblioteca Musicale “Della Corte”.