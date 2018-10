Borgo a Mozzano



Il consiglio contro il pirogassificatore della Kme: approvata mozione

giovedì, 25 ottobre 2018, 08:38

di simone pierotti

Si è riunito il consiglio comunale di Borgo a Mozzano: all’ordine del giorno diversi punti tecnici ma, dal punto di visto politico, la discussione è stata assorbita dalla mozione contro il progetto dell’impianto di pirogassificazione presentato da KME. Un tema molto caldo e attuale che sta coinvolgendo un po' tutti i comuni della Valle del Serchio.

Il sindaco Patrizio Andreuccetti ha spiegato che è naturale per un comune come Borgo a Mozzano schierarsi contro tale progetto, come segno di continuità di un percorso intrapreso da almeno 15 anni. Si tratta di una presa di posizione alla quale ci si auspica che altri comuni aderiscano. Il consigliere di minoranza Cristina Benedetti ha manifestato alcuni dubbi sul merito: “Non sono d’accordo con il percorso di questo o.d.g., perché non è stato approvato dal consiglio comunale di Barga ma solo dalla sua giunta? Secondo me si sminuisce il suo peso politico reale e serve a poco. Per queste ragioni mi asterrò”. Sono intervenuti poi, per la maggioranza, Donatella Zanotti, l’assessore Profetti e Roberta Motroni, difendendo l’importanza della mozione. Per il gruppo di minoranza Lorenzo Bertolacci spiega che voterà in favore ma chiede alla maggioranza maggiore attenzione e rispetto per la minoranza e i vari ruoli. La mozione viene così approvata a maggioranza, con la sola astensione di Benedetti.

Tra le altre comunicazioni, il sindaco, in risposta ad un’istanza presentata dal consigliere Bertolacci su un caso di utilizzo “anomalo” del servizio di trasporto scolastico, ha spiegato il trasporto di un singolo bambino dal territorio di Diecimo alla scuola di Valdottavo è stato solo un esperimento per venire incontro ad una famiglia ma che, a causa dei costi, è stato deciso di soprassedere. Si parla anche di Hallowen, evento ormai imminente: l’assessore Profetti spiega che le ragioni che hanno spinto ad affidare il servizio di distribuzione dei pass allo stesso comune anziché la Pro Loco. Bertolacci chiede un intervento migliorativo sul parcheggio al cimitero di Cerreto, trovando il parere favorevole della maggioranza.

Il primo cittadino chiude il consiglio facendo il punto della situazione sui lavori in corso e imminenti: i lavori alla scuola dell’infanzia di Valdottavo termineranno entro gennaio, entro novembre partiranno quelli alle scuole del centro storico, presto ci saranno i lavori sulla strada del Chiassetto a Diecimo e quelli sull’illuminazione pubblica, con il nuovo sistema a LED.