Maltempo, ancora black-out diffusi: chiuse due strade a Vagli e Borgo a Mozzano

lunedì, 29 ottobre 2018, 20:40

di andrea cosimini

Si continuano a contare i danni a seguito del maltempo che sta interessando il nostro territorio con vento e piogge forti. In Mediavalle del Serchio è stata chiusa la strada del Brennero, tra il Ponte Pari e il bivio di Chifenti, a causa della caduta di alcuni alberi a ridosso della carreggiata. Gli operatori Anas sono già sul posto per risolvere la problematica e l'intervento dovrebbe concludersi nella nottata.



Risolte alcune situazioni di black-out. A Coreglia è infatti tornata la corrente elettrica, mentre rimangono senza luce i paesi più a nord di Barga e Coreglia, in particolare Renaio e Piastroso, nei quali Enel conta di ripristinare il servizio nella giornata di domani. Risolte anche altre situazioni di emergenza durante la giornata come la caduta di alcuni alberi lungo la strada tra Calavorno e Vitiana.



Spostandoci in Garfagnana, invece, si registrano ancora disagi di black-out diffuso. Purtroppo la società Enel, a causa dell'entità dell'evento che comprende tutta la regione, non ha potuto garantire la risoluzione completa di tutte le criticità entro la notte. Alcune zone quindi rimarranno senza corrente elettrica fino a domani.



Per quanto riguarda la viabilità, infine, si documenta solo la chiusura di una strada in Garfagnana. Nel comune di Vagli Sotto, infatti, è stata chiusa, in via precauzionale, via Vandelli (la strada che porta al paese di Vagli Sopra) a causa di un palo Telecom pericolante. Per raggiungere l'abitato è necessario passare dalla circonvallazione. Il problema verrà risolto nella giornata di domani.