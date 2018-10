Borgo a Mozzano



Riprendono i corsi alla scuola di musica “Salotti”

martedì, 2 ottobre 2018, 16:11

Sono ripresi con il 1 di ottobre i corsi della Scuola Civica di Musica “Salotti” di Borgo a Mozzano. Una realtà che promuove lo studio della musica e delle arti da ben più di trenta anni organizzando inoltre masterclass e concerti con importanti musicisti nazionali ed internazionali. La scuola di musica offre corsi di strumento ad indirizzo classico (fiati, archi, arpa, fisarmonica, pianoforte, canto e chitarra) e ad indirizzo moderno (tastiera, chitarra e basso elettrico, batteria) oltre a corsi collettivi di propedeutica musicale (da 3 ai 6 anni), teoria e solfeggio, canto corale, coro “sing a song” (per ragazzi dai 6 ai 12 anni), laboratorio orchestrale ed orchestra di chitarre tutti tenuti da insegnanti qualificati e diplomati nei propri strumenti. I corsi sono rivolti a persone di qualsiasi età dai bambini fino agli adulti.

La scuola inoltre, credendo nell’importanza data dall’unione e dalle possibilità espressive di ogni disciplina artistica, da molti anni promuove corsi di arte, di teatro e di inglese. Di particolare interesse il corso di teatro musicale che offre ai ragazzi la possibilità di cimentarsi con il musical e con l’ambiente teatrale che ogni anno li vede protagonisti al Teatro Comunale “Colombo” di Valdottavo a conclusione del loro percorso formativo. Da quest’anno la scuola oltre ai corsi tradizionali offre l’opportunità di seguire il corso di ukulele e l’innovativo corso di MiniBass (un contrabbasso vero e proprio ma di dimensioni ridotte adatto per essere suonato anche da bambini di piccola età).

Sono molti gli studenti che negli anni si sono distinti in concorsi nazionali e che regolarmente sostengono con profitto gli esami di certificazione presso il Conservatorio “Boccherini” di Lucca dopo aver frequentato i corsi professionali che offrono agli allievi l’opportunità di avviare un percorso qualificato per proseguire gli studi in ambito accademico proprio in convenzione con il Conservatorio “Boccherini”.

Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale che dal 1999 ha reso questa realtà del territorio “scuola civica” si sta lavorando, oltre che per ampliare l’offerta formativa, per dotare l’associazione di una sede maggiormente attrezzata e più autonoma. Al momento i corsi si tengono nella sede dell’ex Itis in Piazza dei Bersaglieri a Borgo a Mozzano.

Per ricevere informazioni sui corsi è possibile visitare il sito internet della scuola www.scuolacivicasalotti.it o contattare la direttrice Serena Salotti al numero 3286631885.