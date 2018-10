Borgo a Mozzano



Torna Halloween Celebration al ponte del "Diavolo"

venerdì, 26 ottobre 2018, 10:43

Halloween Celebration è la prima e la più grande Halloween Fest d'Italia. Quest'anno giunge alla sua 25° edizione. L’evento apre in anteprima sabato 27 ottobre con La Notte Nera, il grande gioco di ruolo interattivo ambientato nel mondo dei vampiri di Sarcanyra. E’ possibile giocare in squadre da 2 a 6 persone interpretando una famiglia di vampiri. Il gioco ha inizio alle ore 21 per terminare alle ore 2 della notte. Per informazioni e iscrizioni visitare il sito www.lanottenera.it

Domenica 28 ottobre, secondo giorno di anteprima con ZOOMBIE 2018, il Festival Internazionale della non vita che ospita al suo interno Le Zombiadi, 20 discipline zombie in cui cimentarsi ed una grande gara finale, Il Giro del Borgo in 80 Zombie. E poi musica, karazombie,zombie chef e il moto zombie tour. Tutta la giornata sarà allietata dallo staff di Zombie for Enjoy di Punto Radio. Info su www.zoombie.it

Mercoledì 31 ottobre, venticinquesima edizione di Halloween Cewlebration. Halloween Celebration nasce nel 1994 e negli anni ha visto crescere Il numero di visitatori fino a raggiungere l’attuale record di 30/40 mila visitatori provenienti da tutta l’Italia. Una location di circa 3 chilometri all’interno del centro storico cittadino.

L'evento ha inizio alle ore 15.00 per terminare alle ore 2. Expo, mostre, incontri, concerti, dj set, artisti di strada e street band e in esclusiva, ospiti di eccezione, i diavoli del solstizio d’inverno, i Krampus. Più di 150 spettacoli al suo interno.

Gli appuntamenti di punta: Jack il Re delle Zucche per i più piccoli ore 16,30, il nuovo percorso horror interattivo DGradus, lo spettacolo Inferno, quattro canti in una notte, il Passaggio del Terrore, l'horror house più acclamata d'Italia e La Notte di Lucida, la tradizionale rievocazione della leggenda di Lucida Mansi e del suo patto con Satana che prenderà il via sul palco centrale di piazza xx settembre alle 21.30 per poi svilupparsi nel corteo che accompagnerà gli spettatori fino al Ponte del Diavolo dove alle 23 “esploderà” il fantastico spettacolo pirotecnico "L'Ira di Lucifero".

Quindi la notte continuerà nei 20 Declini del centro storico dove sarà possibile ballare fino alle ore 2, Il biglietto di ingresso ha il costo di 12 euro ridotto euro 10 (forze dell'ordine, militari, diversamente abili, over 65) i bambini sotto i 12 anni entrano gratis. E' possibile acquistare i biglietti on line su circuito Ciaotickets a prezzo esclusivo https://www.ciaotickets.com/evento/halloween-celebration-borgo-mozzano

Tutti gli spettacoli all'interno dell'evento sono compresi nel costo del biglietto d'ingresso a parte il Passaggio del Terrore per la cui visita è necessario l'acquisto di un biglietto specifico al costo di euro 10. L'acquisto può essere effettuato sul posto oppure sempre per prevendita online su circuito Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/evento/passaggio-del-terrore

Ricordiamo che l'acquisto on line dei biglietti permette anche di saltare eventuali file in entrata. E' disponibile un servizio navetta gratuito dai due grandi parcheggi evento lato statale Brennero e lato provinciale Lodovica.

Ulteriori approfondimenti su www.halloweencelebration.it