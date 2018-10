Borgo a Mozzano



Tour europeo per il borghigiano Andrea Brunini

lunedì, 15 ottobre 2018, 17:51

Andrea Brunini, cantautore 29enne di Borgo a Mozzano, dal 25 settembre al 7 ottobre ha realizzato il suo secondo tour europeo, presentando l'ultimo album "L'isola dei giocattoli difettosi".



Andrea, che già nel 2017, aveva fatto molto parlare di se collaborando con molti artisti nazionali ed internazionali e presenziando con la sua musica durante la manifestazione "Rugby Italia vs Sud Africa" allo stadio Euganeo di Padova, durante il 2018 ha realizzato un Tour di oltre 50 date collaborando con molti artisti nazionali quali: Sasha Torrisi (Timoria), Elya (The Voice), Marco Ligabue, AmbraMarie (Radio Freccia), Alteria ( Rocktv), Megahertz ( Pianista Morgan /Max pezzali), Tolo Marton e Finaz ( Bandabardo) . Nel corso dell'anno ha realizzato un tour di presentazione nei certi CoopFi [ PI, PT, PO] ed ha partecipato all' Indie Music Festival presso Auchan [VR].



Dal 25 settembre al 7 ottobre ha realizzato il secondo tour europeo [ finanziato da Corema - Green Energy ] toccando molte grandi città, tra cui: Austria - Innsbruck (durante i mondiali di ciclismo), Germania - Monaco di Baviera (durante Oktoberfest2018) e Rep. Ceca - Praga .In questo Tour Andrea Brunini (accompagnato dall'amico Gennaro Persiano), ha portato uno spettacolo italiano con impronta cantautoriale in giro per i pub, strade e piazza, presentando i brani del suo ultimo album "L'isola dei giocattoli difettosi", alternando i propri lavori con classici dei cantautori italiani arrangiati a posta per l'occasione.



Per chi volesse seguire l'attività artistica del cantautore può visitare il sito web_ www.andreabrunini.com . Ricordiamo inoltre che il disco in formato fisico è presente attualmente in Toscana presso: - Sky Stone & Songs, Piazza Napoleone, 22, 55100 Lucca LU- Edicola Galgani, Via Italia, 15, 55023 Borgo a Mozzano LU - La Galleria del Disco, Via San Francesco, 96, 56127 Pisa PI - Punto Musica Ratti, 1083 Viale Del Prete Carlo, Lucca, LU 55100,