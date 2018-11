300 operatori delle Misericordie lucchesi a Borgo a Mozzano per l’esame del corso BLSD

Altri articoli in Borgo a Mozzano

lunedì, 5 novembre 2018, 16:08

Anche quest’anno il Centro di Ascolto Caritas si è messo in moto con i suoi servizi alla comunità. Ricordiamo che la Caritas, con il suo Centro di Ascolto (50 volontari), non è una associazione che svolge alcune attività, ma è l’impegno dei cristiani attivi presenti su un territorio

venerdì, 2 novembre 2018, 08:45

Per informare e formare la popolazione al corretto utilizzo dello strumento, sono stati organizzati due corsi: il primo si svolgerà a Partigliano, nei giorni 12 e 14 novembre alle ore 20:30, il secondo a Lucignana (dove era stato installato in precedenza un DAE), nei giorni 19 e 21 novembre, sempre...

giovedì, 1 novembre 2018, 12:20

E’ andata in scena a Borgo a Mozzano l’edizione numero 25 di Halloween Celebration, la grande kermesse dedicata alla famosa festa horror divenuta un’importante tradizione del territorio. Tutti gli scatti

lunedì, 29 ottobre 2018, 20:40

Il maltempo continua a macinare danni in Valle del Serchio. Chiusa la strada del Brennero nel tratto che va dal bivio di Chifenti al Ponte Pari di Borgo a Mozzano, a causa della caduta di alcuni alberi, e chiusa anche via Vandelli, a Vagli Sotto, per via di un palo...

lunedì, 29 ottobre 2018, 09:06

Un cittadino peruviano di 20 anni, residente a Borgo a Mozzano, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri a Lucca per il reato di furto. Poco prima il giovane era stato denunciato dai medesimi militari per il reato di ricettazione

domenica, 28 ottobre 2018, 08:44

L’evento conclusivo per ripercorrere le tappe dell’iniziativa si è svolto il 12 ottobre, alla presenza del direttore dei Servizi Sociali dell'Azienda USL Toscana nord ovest, dottoressa Laura Brizzi, nella Sala delle Feste del comune di Borgo a Mozzano ed è stato particolarmente partecipato, sentito ed in certi momenti anche emozionante