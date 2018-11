Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Potenziale pericolo in caso di piogge per il Ponte del Diavolo"

domenica, 11 novembre 2018, 18:53

Con una nota, la militante e referente per la Lega di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri, si dichiara preoccupata per la situazione del Ponte della Maddalena, più comunemente conosciuto come il Ponte del Diavolo.

Bertieri riprende le dichiarazioni uscite a mezzo stampa di un geologo del territorio, con le quali vengono espresse preoccupazioni sul Ponte del Diavolo e sui possibili danneggiamenti in caso di forti piogge.

"Come Lega - dichiara Bertieri - più volte abbiamo sottolineato le criticità in questione, in quanto il fiume Serchio, che scorre sotto il ponte, diverse volte in questi anni ha straripato causando ingenti danni e tracimazioni lungo la strada del Brennero. Con gli anomali e sempre più frequenti rigonfiamenti del fiume, uniti a tronchi di alberi che potrebbero arrivare ad alta velocità e fare da tampone, la situazione rischia di diventare molto pericolosa".

"Non molto tempo fa - prosegue la referente comunale Bertieri - l’amministrazione comunale aveva dichiarato ingenti cifre di investimento per la parte strutturale del ponte, soprattutto per la messa in sicurezza dei due speroni a protezione delle arcate minori. Ad oggi, però ci risulta fatta solo una misera manutenzione di pulitura e stuccatura, dal costo complessivo ed eccessivo di 80 mila euro. L’amministrazione comunale di sinistra, ancora una volta predica grandi investimenti che poi vengono smentiti dalla realtà dei fatti e dei tecnici competenti. Come Lega insieme alla segreteria di territorio, siamo a lavoro per portare un cambiamento anche in questo Comune".