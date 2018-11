Borgo a Mozzano



Centro di Ascolto Caritas, tutti i servizi alla comunità

lunedì, 5 novembre 2018, 16:08

Anche quest’anno il Centro di Ascolto Caritas si è messo in moto con i suoi servizi alla comunità. Ricordiamo che la Caritas, con il suo Centro di Ascolto (50 volontari), non è una associazione che svolge alcune attività, ma è l’impegno dei cristiani attivi presenti su un territorio, che osservano, si fanno interrogare e cercano di rispondere accompagnando le persone nelle loro situazioni. Le persone che sono seguite sono circa 130.

"E’ l’amore di Dio verso i suoi figli che passa attraverso la sensibilità della chiesa - commenta don Francesco Maccari -. Tutti ne fanno parte, alcuni si impegnano personalmente per la edificazione di tutti. Tutto il personale nei vari servizi, sono volontari Caritas e offrono gratuitamente il loro tempo e la loro competenza. E’ importante che ogni cristiano impari a mettere nella sua vita alcuni momenti in cui si esprime gratuitamente per il bene di tutti. Ringrazio vivamente tutti gli attuali volontari Caritas (50) per il loro impegno nei vari servizi".



Ecco, nel dettaglio, tutti i servizi offerti alla comunità: l’ascolto delle persone e delle situazioni che si svolge il martedì in San Rocco dalle 9 alle 11,30; la distribuzione alimentare in San Rocco il sabato mattina dalle 9 alle 11,30 (25 famiglie alla settimana); la distribuzione del vestiario nelle stanze dietro il comune il mercoledì dalle 16 alle 18; il mercatino in Via Umberto a Borgo a Mozzano, il venerdì dalle 9 alle 11,30; la scuola di cucito (20 iscritti) in San Rocco il giovedì ogni 15 giorni dalle 20,45; la scuola di italiano (15 iscritti) in San Rocco il martedì dalle 9 alle 11; la scuola di maglia e ricamo (6 iscritti) in San Rocco il martedì dalle 15 alle 17; doposcuola (27 alunni). Per 5 anni lo abbiamo fatto solo per la scuola primaria, quest’anno il Comune, non avendo personale per tale servizio, ci ha chiesto di collaborare con loro per il doposcuola della scuola primaria e secondaria di primo grado: a Borgo a Mozzano per la scuola primaria e secondaria di 1° grado dalle 14,45 alle 16,45 nelle stanze della biblioteca comunale, a Valdottavo per la scuola primaria dalle ore 14,45 alle 16,45 nella sala della banda; stare insieme in allegria non ha età: questo gruppo è nato dalle richieste delle persone che sperimentano nella loro vita situazioni di solitudine. (circa 30 persone interessate); in San Rocco il terzo giovedì del mese dalle 15 alle 17; sono ben 5 anni che la prima o seconda domenica del mese vengono fatti spettacoli vari presentati dalle diverse comunità del nostro territorio. Progetto: Conosciamoci; quest’anno abbiamo iniziato un progetto con il coinvolgimento dei giovani” Il carisma è un dono di Dio“ ( Papa Francesco). Nel Salone delle Feste ore 21; e, infine, burraco pro Caritas secondo anno: secondo venerdì del mese nella limonaia della biblioteca ore 21 il cui ricavato viene usato per il diritto allo studio. (circa 30 partecipanti).