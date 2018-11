Incontri Musicali, presentata la nona edizione

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 8 novembre 2018, 10:37

La Misericordia di Borgo a Mozzano protagonista di un nuovo ed importante evento formativo. Sabato 10 novembre, nel corso della mattina, si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport l’esame finale del corso per l’utilizzo del BLSD per i volontari soccorritori sulle autoambulanze

lunedì, 5 novembre 2018, 16:08

Anche quest’anno il Centro di Ascolto Caritas si è messo in moto con i suoi servizi alla comunità. Ricordiamo che la Caritas, con il suo Centro di Ascolto (50 volontari), non è una associazione che svolge alcune attività, ma è l’impegno dei cristiani attivi presenti su un territorio

venerdì, 2 novembre 2018, 08:45

Per informare e formare la popolazione al corretto utilizzo dello strumento, sono stati organizzati due corsi: il primo si svolgerà a Partigliano, nei giorni 12 e 14 novembre alle ore 20:30, il secondo a Lucignana (dove era stato installato in precedenza un DAE), nei giorni 19 e 21 novembre, sempre...

giovedì, 1 novembre 2018, 12:20

E’ andata in scena a Borgo a Mozzano l’edizione numero 25 di Halloween Celebration, la grande kermesse dedicata alla famosa festa horror divenuta un’importante tradizione del territorio. Tutti gli scatti

lunedì, 29 ottobre 2018, 20:40

Il maltempo continua a macinare danni in Valle del Serchio. Chiusa la strada del Brennero nel tratto che va dal bivio di Chifenti al Ponte Pari di Borgo a Mozzano, a causa della caduta di alcuni alberi, e chiusa anche via Vandelli, a Vagli Sotto, per via di un palo...

lunedì, 29 ottobre 2018, 09:06

Un cittadino peruviano di 20 anni, residente a Borgo a Mozzano, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri a Lucca per il reato di furto. Poco prima il giovane era stato denunciato dai medesimi militari per il reato di ricettazione