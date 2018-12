Inaugura la scuola dell'infanzia di Valdottavo

Altri articoli in Borgo a Mozzano

lunedì, 24 dicembre 2018, 16:22

La prossima apertura di una sala slot machine in località Maltagliata desta grande preoccupazione in molti cittadini della Media Valle e soprattutto di Borgo a Mozzano

lunedì, 24 dicembre 2018, 10:55

Come da consolidata tradizione, la Misericordia di Borgo a Mozzano ha festeggiato l’arrivo del Natale con una bella serata alla quale hanno partecipato tutti i confratelli, i volontari, i dipendenti, i sostenitori e tanti amici della Fraternita

domenica, 23 dicembre 2018, 21:33

Cipriano Paolinelli, promotore insieme a Cristina Benedetti e Lorenzo Bertolacci del Movimento Civico di Centro destra di Borgo a Mozzano che sfiderà alle prossime elezioni amministrative 2019 la lista del sindaco uscente Andreuccetti, interviene per sottolineare la necessità di una politica a sostegno dei negozi soprattutto sotto le festività

giovedì, 20 dicembre 2018, 15:05

La risposta del primo cittadino Patrizio Andreuccetti alle rimostranze sulla presenza di ghiaccio sulle strade di martedì mattina, non ha convinto per niente il Movimento Civico di centro destra

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:58

I carabinieri di Lucca hanno messo in carcere un cittadino peruviano 20enne, responsabile dei reati di rapina e ricettazione. Gli episodi contestati risalgono al 27 settembre, quando il giovane straniero, residente nel comune di Borgo a Mozzano, dove all’epoca si trovava sottoposto all’obbligo di firma per altri reati, era stato...

mercoledì, 19 dicembre 2018, 18:03

"Non avrei nemmeno risposto, da tanto che l’attacco è senza capo né coda, ma non posso tollerare che per scopi politici si denigri il lavoro di operai che per il territorio danno anima e corpo". Così il sindaco Andreuccetti risponde al Movimento civico di centrodestra in merito alle polemiche sul...