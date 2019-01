Borgo a Mozzano



70 mila euro per riqualificare l'ingresso di Borgo

sabato, 19 gennaio 2019, 11:02

"Con i 70 mila euro della finanziaria riqualificheremo completamente l'ingresso di Borgo". Ad annunciarlo in una nota è il sindaco Patrizio Andreuccetti.



"Il progetto - spiega il primo cittadino -, che per la normativa deve essere appaltato entro il 15 maggio, prevede la messa in opera di nuovo asfalto, la corretta regimazione delle acque e interventi qualificanti sul parco giochi adiacente, in modo tale che l'intera zona possa beneficiarne. L'ingresso del capoluogo, oltre ad essere un biglietto da visita per tutti coloro che giungono in paese, è anche il luogo dove si trova la Chiesa della Madonna dei ferri, patrona del comune, nella quale annualmente si celebra la cerimonia solenne, e merita quindi, anche per questo, il giusto decoro. Non appena abbiamo saputo dei fondi, ci abbiamo messo poco a decidere come investirli, dal momento che l'idea di una complessiva riqualificazione di quel tratto era da tempo nelle nostre intenzioni. Quando una cosa è fatta bene per il territorio, come ho sempre detto anche per i molti finanziamenti sulle scuole dei governi degli anni passati, è intellettualmente onesto dirlo, perché ciò che conta non è da dove vengono i proventi, se da un governo di un colore o di un altro, bensì la possibilità di investire per il bene della nostra gente, che per chi amministra un comune è sempre e comunque al primo posto."