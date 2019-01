Borgo a Mozzano



Ancora neve in Valle del Serchio: scuole chiuse a Borgo a Mozzano

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:37

di simone pierotti

Prosegue la perturbazione che, da ieri, sta interessando tutta la Valle del Serchio. Questa mattina una fitta nevicata ha interessato gran parte del territorio, anche a quote collinari e di pianura. Neve a Bagni di Lucca, a Borgo a Mozzano e in tutti i comuni della Valle. Il sindaco Patrizio Andreuccetti, a scopo precauzionale, ha deciso di chiudere anticipatamente, alle 12, le scuole di competenza comunale (medie, elementari, infanzia, nidi). “Ho ritenuto opportuno agire in questo modo – comunica il primo cittadino - soprattutto per venire incontro a chi abita in zone collinari, per le quali la neve può rappresentare un problema maggiore. So che qualcuno potrebbe essere in difficoltà per i tempi stretti, chiedo perciò alle famiglie la massima collaborazione in questa situazione del tutto straordinaria, per la quale non possiamo utilizzare il servizio di scuolabus”.

Neve anche a Castelnuovo e negli altri comuni della Garfagnana, comunque non si segnalano particolari disagi alla circolazione.