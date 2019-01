Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "Anchiano, presto i lavori per il parcheggio in paese"

domenica, 13 gennaio 2019, 15:06

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, si rivolge agli abitanti della frazione di Anchiano annunciando che presto partiranno i lavori per il parcheggio in paese e confermando la volontà di portare a termine l'iter per il nuovo ingresso.



"La prima cosa che voglio condividere - esordisce il sindaco - è l'amicizia che mi lega a molti anchianini, sempre disponibili a collaborare ad ogni iniziativa, persone volenterose e per bene".



"La seconda - continua il primo cittadino - è l'appuntamento del primo maggio prossimo con la 50^ edizione della sagra del baccalà norvegese. Il comune è sempre stato di supporto, ma vista l'occasione speciale lo sarà ancora di più. Alcune sere fa ci siamo visti con gli organizzatori e ci siamo trovati d'accordo.



"La terza - prosegue - è il parcheggio in paese, ci tengo ad aggiornarvi. È tutto finanziato, tutto predisposto, manca solo la firma del contratto di un esproprio, poi i lavori partiranno. Credo che 15 posti nuovi siano davvero utili a tutti".



"La quarta - conclude - è il nuovo ingresso. Anas ha confermato il finanziamento, noi porteremo a termine l'iter progettuale in breve, così a primavera porteremo gli espropri a far firmare ai proprietari dei terreni. Confido che tutti collaborino al meglio. Anchiano, un paese bello, fatto di persone che tengono alla comunità".