Andreuccetti: "Tari diminuisce, meno costi per i cittadini e servizi efficienti"

mercoledì, 9 gennaio 2019, 18:35

"Nel 2018 una famiglia di quattro persone, con un'abitazione di 120 mq, spendeva in media di Tari 379 euro; nel 2019, la stessa famiglia con la casa della stessa superficie spenderà, sempre in media, 346 euro". A spiegare come diminuisce la tariffa dei rifiuti nel comune è direttamente il sindaco, Patrizio Andreuccetti.



"La diminuzione di 33 euro - dichiara - ammonta a circa l'8 per cento della tassa, e vale come percentuale media per tutti i nuclei famigliari, anche di minori o maggiori componenti. La diminuzione di quest'anno si inserisce in un trend che già tra 2017 e 2018 aveva visto un abbassamento e, così procedendo, proseguirà con una tariffa più bassa anche nel 2020. Gli aumenti che si sono verificati tra il 2015 e il 2017 erano dovuti all'introduzione di nuovi servizi, tra cui il porta a porta in tutti i paese e l'incremento del numero degli operatori di frazione, cioè le persone che svolgono lo spazzamento sul territorio".



"Ora che il porta a porta è andato a regime - spiega Andreuccetti -, raggiungendo il 76 per cento di diffusione con la raccolta differenziata, grazie anche ad una razionalizzazione delle spese, è possibile riportare la tariffa ai livelli del 2013, ma con molti più servizi rispetto all'epoca. Il porta a porta è una questione di civiltà, una buona pratica di cui andare orgogliosi, e più persone adibite allo spazzamento vuol dire un territorio più curato, con paesi più puliti e decorosi".



"Credo - conclude il sindaco - che si sia fatto qualcosa di importante, che non è la luna ma che comunque rappresenta qualcosa di significativo, per gravare meno sui bilanci delle famiglie, ma allo stesso tempo mantenendo, anzi potenziando, i servizi messi a disposizione".