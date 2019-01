Borgo a Mozzano



Cade con il parapendio sul Monte Bargiglio, si alza Pegaso

sabato, 12 gennaio 2019, 13:36

di simone pierotti

Oggi, attorno alle 12:30, intervento dell’elicottero Pegaso e del Soccorso Alpino e Speleologico sul Monte Bargiglio. Un uomo si era appena lanciato con il proprio parapendio dall’apposita area di decollo quando, per cause non ben definite, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra da un’altezza di circa 10 metri. I compagni si sono immediatamente accorti di quanto accaduto ed hanno allertato i soccorsi. Il 118 ha inviato sul posto l’elicottero Pegaso con a bordo un tecnico del Soccorso per permettere il recupero dell’uomo a terra e quindi, dopo aver verificato le sue condizioni, il trasporto all’ospedale Cisanello di Pisa. Il deltaplanista è giunto al pronto soccorso in codice giallo ed ha riportato la frattura della gamba destra.