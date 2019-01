Borgo a Mozzano



Concerto a Oneta per la restaurata statua di Santa Lucia

giovedì, 10 gennaio 2019, 10:00

Domenica 13 gennaio, alle 16:30, presso la chiesa di Sant’Ilario di Oneta si svolgerà un concerto per inaugurare la restaurata statua lignea del XV secolo dedicata a Santa Lucia. Si tratta della più antica raffigurazione plastica della Santa presente nel territorio lucchese.

Con uno sforzo ammirevole, promosso per iniziativa e con l’aiuto di Luciano e Maria Grazia Pieri, la Parrocchia di Oneta e il Comitato Paesano hanno provveduto al restauro dell’antica statua. Il ripristino dell’opera lignea policroma è stato effettuato da Massimo Bonino, restauratore di Lucca, che è riuscito a recuperare i colori originari che, nel tempo, avevano subito ritocchi e alterazioni. Il restauro si è svolto sotto la supervisione della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara, con la direzione lavori della dottoressa Ilaria Boncompagni e del dott. Marcello Lera. Nella festa patronale di Sant’Ilario è un piacere per la comunità di Oneta presentare e illustrare le fasi del restauro, in una cornice musicale che impreziosirà la giornata.

Il concerto, vocale e strumentale di musiche sacre, sarà eseguito dal soprano Francesca Maionchi, il mezzosoprano Amanda Ferri e il basso Graziano Polidori, con Caterina Brunini al flauto e Ilaria Brunini al pianoforte e organo. Nel corso del concerto il restauratore Massimo Bonino illustrerà le fasi dell’intervento. Al termine il Comitato paesano offrirà un’apericena. La giornata si svolge con il patrocinio del comune di Borgo a Mozzano, la Pro Loco, la Parrocchia di Oneta, il Comitato Paesano di Oneta, la Società Mutuo Soccorso IV Novembre, l’Unione Italiana Ciechi sezione di Lucca