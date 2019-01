Depuratori scaricano reflui con autorizzazione scaduta: sanzionato responsabile tecnico

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 26 gennaio 2019, 11:16

Patrizio Andreuccetti, sindaco in carica, ha annunciato ufficialmente la propria ricandidatura a Borgo a Mozzano. La notizia era scontata, dopo il primo mandato, ma effettivamente non era ancora stata confermata. Lo ha fatto lo stesso primo cittadino dagli studi di Noi Tv nel corso di una trasmissione dedicata

sabato, 26 gennaio 2019, 11:07

"Proprio stamattina sono state installate telecamere a Domazzano per il controllo del principale parcheggio nel centro storico del paese, in cui negli ultimi mesi ci erano stati segnalati atti incresciosi". A spiegarlo in una nota è il sindaco Patrizio Andreuccetti

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:29

Il pomeriggio del 18 gennaio, durante l’attività di controllo sui possessori di armi i militari, i carabinieri hanno accertato che l’uomo, un 67enne di Borgo a Mozzano, non ottemperando all’obbligo di denuncia, deteneva presso la propria abitazione una carabina cal.

sabato, 19 gennaio 2019, 11:02

"Con i 70 mila euro della finanziaria riqualificheremo completamente l'ingresso di Borgo". Ad annunciarlo in una nota è il sindaco Patrizio Andreuccetti

venerdì, 18 gennaio 2019, 16:04

L’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ha iniziato il consueto giro delle frazioni del territorio per il nuovo anno partendo da Cune, una delle più piccole ma più operose comunità del territorio

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:46

In occasione della Giornata della Memoria 2019 diverse sono le iniziative programmate dall’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano in collaborazione con l’ISI Barga e con L’Istituto Tecnico Industriale, ad indirizzo Chimico di Borgo a Mozzano