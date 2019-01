Borgo a Mozzano



Elezioni, Andreuccetti conferma la propria ricandidatura

sabato, 26 gennaio 2019, 11:16

di simone pierotti

Patrizio Andreuccetti, sindaco in carica, ha annunciato ufficialmente la propria ricandidatura a Borgo a Mozzano. La notizia era scontata, dopo il primo mandato, ma effettivamente non era ancora stata confermata. Lo ha fatto lo stesso primo cittadino dagli studi di Noi Tv nel corso di una trasmissione dedicata.

Nella stessa serata Andreuccetti ha riassunto quanto realizzato in questi cinque anni di mandato e quanto verrà realizzato a breve e i progetti futuri. Appunti e richieste sono arrivati dal pubblico da casa attraverso messaggi.

Tra i punti focali del programma dell’amministrazione c’è sicuramente la scuola, e il sindaco lo ha confermato. “Sono stati investiti oltre 4 milioni di euro, con la scuola elementare che sarà riconsegnata rinnovata e sicura il prossimo settembre. C’è la volontà di intervenire sui plessi di Diecimo, Valdottavo e Corsagna, e di tenere aperta la scuola di Gioviano. Abbiamo deciso di lavorare sul preesistente, vogliamo guardare avanti ma rispettare la tradizione e portare avanti i valori del territorio”.

Si è parlato molto di frazioni. Anchiano: “Entro il 2019 inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria fuori del paese, un’opera che attendevamo da tempo. Inoltre sarà realizzato il parcheggio in paese”. Previsti altri interventi nelle frazioni: in primavera saranno sistemate diverse strade di paese, con nuovi asfalti e guardrail, con un investimento di circa 350mila euro. Ci sarà anche un intervento di riqualificazione dell’ingresso di Borgo a Mozzano, l’area alla cosiddetta “Madonna dei Ferri”, grazie ai 70mila euro recentemente approvati dal Governo.

Tra gli argomenti non poteva non esserci il Ponte del Diavolo. “Stiamo attendendo i fondi dal Ministero per completare i lavori di restauro. Il problema parcheggio esiste ma vorremmo intervenire sulla zona tutta intorno, stiamo cercando i fondi”. Stessa situazione per la Torre del Bargiglio, altra importante attrazione turistica: “Finiti i primi due lotti, stiamo attendendo i fondi per il terzo lotto, ci aspettiamo che vengano sbloccati presto”.

Altri interventi, il pirogassificatore della Kme, al quale Andreuccetti si dichiara contrario. Aspirazioni di carriera politica? “Io sono al servizio del mio territorio e se i cittadini lo vorranno, ci sarò altri cinque anni”. Martina o Zingaretti? “Martina”. Teatro Colombo di Valdottavo: “Non è vero che il programma è regredito, anzi oggi è più legato al territorio”. Negozi di paese: “Abbiamo già intrapreso un’azione di sostegno alle piccole attività commerciali”.

Manifestazioni (Halloween, Verzura e Azalea): “Non è vero che hanno perso terreno, hanno semmai cambiato i connotati, si è creato uno spirito di comunità più sentito. Halloween? Nel 2017 abbiamo avuto un’affluenza record”.