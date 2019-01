Giornata della Memoria, tante le iniziative a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 18 gennaio 2019, 16:04

L’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ha iniziato il consueto giro delle frazioni del territorio per il nuovo anno partendo da Cune, una delle più piccole ma più operose comunità del territorio

giovedì, 17 gennaio 2019, 15:27

Per il “Giorno della Memoria 2019” la Misericordia di Borgo a Mozzano, in collaborazione con il suo “Centro di cultura e spiritualità francescano” e il Monastero “Regina Carmeli” di Lucca, ha deciso di ricordare quest’anno la figura di Edith Stein, carmelitana scalza con il nome di Suor Teresa Benedetta della Croce, morta nel lager di Auschwitz il 9 agosto...

domenica, 13 gennaio 2019, 15:06

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, si rivolge agli abitanti della frazione di Anchiano annunciando che presto partiranno i lavori per il parcheggio in paese e confermando la volontà di portare a termine l'iter per il nuovo ingresso

sabato, 12 gennaio 2019, 13:36

L'uomo si era appena lanciato con il proprio parapendio dall’apposita area di decollo quando, per cause non ben definite, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra da un’altezza di circa 10 metri. E' giunto al pronto soccorso in codice giallo ed ha riportato la frattura della gamba destra

venerdì, 11 gennaio 2019, 16:30

Il Movimento Civico di centrodestra denuncia la situazione di abbandono del cimitero di Gioviano: secondo gli attivisti versa in pessime condizioni ed in totale abbandono

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:32

Si terrà nel Salone delle Feste del comune di Borgo a Mozzano, venerdì 25 gennaio, la serata speciale “Parole e Musica dal ‘68”, aperta con un “apericena” fin dalle 19 e dedicata al sostegno delle attività di cura, soccorso e solidarietà di Emergency