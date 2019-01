Borgo a Mozzano



L’amministrazione incontra la comunità di Cune: strada, cimitero, fognature e chiesa le priorità

venerdì, 18 gennaio 2019, 16:04

di simone pierotti

L’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ha iniziato il consueto giro delle frazioni del territorio per il nuovo anno partendo da Cune, una delle più piccole ma più operose comunità del territorio. Poco più di 160 abitanti, ma qua sono attive diverse associazioni paesane e, nella sua area, ci sono autentici gioielli come la Torre del Bargiglio, il Romitorio di San Bartolomeo e l’osservatorio astronomico di Monte Agliale. Diverse le persone che hanno partecipato all’incontro pubblico, tenuto presso l’ex scuola elementare del paese.

Per un contrattempo non è riuscito ad essere presente il sindaco Patrizio Andreuccetti, ma sono intervenuti cinque rappresentanti della giunta: Roberta Motroni, Giovanni Cabriolu Puddu, Donatella Zanotti, Rosetta Viviani e il consigliere Armando Fancelli.

L’incontro è servito per fare il punto sull’azione di governo e per sui progetti che interesseranno il paese in particolare, chiedendo alla popolazione di indicare le priorità. “In questi cinque anni di amministrazione – ha esordito Giovanni Cabriolu Puddu – abbiamo ottenuto risultati, ma ancora molto c’è da fare. E’ un grande risultato aver sistemato tre scuole: la scuola elementare del capoluogo sarà pronta per settembre 2019 e risolverà il problema della palestra e dei parcheggi della zona, la scuola media e la scuola dell’Infanzia di Valdottavo sono già state inaugurate. Notizia recente è che Anas ha messo i soldi per la rotatoria di Anchiano. Ci sono poi in progetto il rifacimento delle scuole elementari di Diecimo e Corsagna. Presto sarà “cantierata” l’illuminazione pubblica a led, oltre ai passaggi pedonali”.

Rosetta Viviani entra nello specifico della situazione locale: “A Cune abbiamo ottimi rapporti e ci siamo sempre confrontati bene, trovando un ottimo clima di collaborazione. C’è soddisfazione per il ripristino della Torre del Bargiglio e del sentiero, un vero e proprio orgoglio per il paese. Non abbiamo ancora reperito i fondi per sistemare la strada che conduce a San Bartolomeo e al Bargiglio, ma ci stiamo lavorando”. Si è fatto cenno al P.I.T., che coinvolgerà il centro storico di Borgo a Mozzano e che vede la collaborazione della Società delle Macchie, come del successo della serata di San Bartolomeo di Borgo è Bellezza. Altro tema più generale, la riduzione della Tari che porterà risparmi nel 2019. Cabriolu Puddu ha poi spiegato come ci saranno nuove risorse da spendere sul territorio: “Avete letto dei 70mila euro erogati dal Governo, inoltre abbiamo raggiunto una transazione con Enel per un tributo ci aveva finora versato solo in piccola misura”.

L’amministrazione intende investire queste risorse sul territorio ed ha avviato contatti con le varie frazioni per capire le priorità locali. Inizia il dibattito, con diversi interventi dei presenti, in particolare il presidente del Comitato Stefano Filippini e quello della Società delle Macchie Stefano Fazzi. “Bello valorizzare il territorio ma ci aspettiamo un intervento diretto sul nostro paese: attendiamo da tempo l’ampliamento del cimitero paesano, poi c’è il problema delle fognature”. Cabriolu Puddu assicura che si interverrà sulle strade di accesso a Cune con l’installazione di guardrail, di cui è completamente sguarnita e, se possibile, con alcuni nuovi tratti di asfalti. Entro la prima metà del 2019 è prevista l’installazione della fibra, che risolverà i frequenti disagi delle linee telefoniche. Ci sono poi fondi già destinati al completamento dei lavori alla Rocca del Bargiglio ma sono tuttora bloccati al Cipe. Alcuni cittadini chiedono interessamento su alcune problematiche della chiesa locale, in particolare per infiltrazioni d’acqua.