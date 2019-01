Borgo a Mozzano



Nuove telecamere a Domazzano per il controllo del parcheggio

sabato, 26 gennaio 2019, 11:07

"Proprio stamattina sono state installate telecamere a Domazzano per il controllo del principale parcheggio nel centro storico del paese, in cui negli ultimi mesi ci erano stati segnalati atti incresciosi". A spiegarlo in una nota è il sindaco Patrizio Andreuccetti.



"Con Domazzano come paese pilota - dice il primo cittadino - parte il progetto di controllo dei centri storici, con l'obiettivo, graduale, di arrivare negli anni a coprire sul territorio le zone più complesse, affinché sia sempre di più garantita la sicurezza di tutti i cittadini. L'installazione delle telecamere a Domazzano giunge dopo che nel comune, grazie al lavoro della polizia municipale associata che ha reperito fondi regionale per 50 mila euro, sono già state installate quattro telecamere di controllo della viabilità nei pressi dei tratti più frequentati e strategici. L'obiettivo futuro è quello di riuscire ad implementare contestualmente entrambi gli aspetti: da una parte potenziare il controllo delle strade e dall'altra aumentare la videosorveglianza nei paesi, in modo tale che chi vi abita si senta più tranquillo e chi ha in mente di compere atti di delinquenza ne sia dissuaso. Sul punto sicurezza sono già importanti anche alcuni gruppi whatsapp per il controllo di vicinato, ben funzionanti in diversi paesi, che grazie alla stretta collaborazione tra forze dell'ordine e istituzioni hanno prodotto risultati utili al presidio del territorio".



"Sempre nella direzione di una maggior sicurezza - conclude il primo cittadino- saranno installati circa 60 nuovi punti luce in concomitanza con il lavoro del led sulla pubblica illuminazione, così da garantire zone più illuminate ed a misura di comunità."