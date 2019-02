Borgo a Mozzano



Al Teatro Colombo di Valdottavo il "Festival Musica Emergente"

mercoledì, 13 febbraio 2019, 19:03

Evento imperdibile di musica originale quello che avrà luogo il 22 febbraio presso lo storico Teatro Colombo di Valdottavo. Il cantautore Andrea Brunini, ideatore di questo Festival, ha voluto radunare gran parte delle realtà musicali locali per una serata di pura condivisione artistica e divertimento.



"Da molto - dichiara Brunini - mi balza in testa questo progetto di condivisione; ad oggi non è semplice trovare spazzi e realtà che permettano ad artisti emergenti di esprime la propria arte in pura libertà e senza filtri. Questa tipologia di manifestazione è sempre esistita, ma da molti anni in Italia il sistema ha creato una spaccatura tra le varie Band ed Artisti che si sono dedicati gelosamente alla loro attività fregandosi delle realtà che li circondavano. Un esempio lo possiamo riscontrare dagli ultimi avvenimenti di questi giorni, che sul web e social hanno trasformato un festival in una guerra politica, rovinando secondo me anche l'immagine degli artisti stessi".



"Nei vari tour - spiega il cantautore -, girando per l'Europa, ho partecipato a molte serate condivise, notando la passione e la partecipazione con cui questi eventi venivano vissuti e seguiti, così alla fine ho deciso di riportare queste mie esperienze nella mia provincia, provando a creare qualcosa, un movimento. Questo evento vuole portare all'attenzione del pubblico anche quella parte di musica che non viene passata sulle grandi radio, ma fidatevi ha molto da dire e da trasmettere".



"Per questo - conclude - vi invitiamo a partecipare a questa nostra serata di condivisione".



Ecco la lista degli artisti Toscani che parteciperanno alla serata Festival Musica Emergente del 22 febbraio: Andrea Brunini, Filippo Bertolacci, Luca Mantica, Fortissimi Uomini Lampo, La casa dei Melograni, Stefano Nottoli, Annarè, Luca Bonacchi, Alessia Berlingacci, Elisabetta Armani e Sara Cinacchi.