Al via "Rassegnamoci", la rassegna di teatro amatoriale

martedì, 26 febbraio 2019, 15:29

Prende il via a Borgo a Mozzano domenica 3 marzo alle 16 la prima edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale che si tiene al Salone delle Feste di Borgo a Mozzano e che raccoglie e ospita compagnie della piana e della Valle del Serchio: due mesi di spettacoli brillanti portati in scena con stile ed originalità, sei compagnie, più di 30 artisti, un concorso ad elezione della giuria popolare che decreterà i vincitori di vari titoli in palio (dalla migliore regia alla interpretazione più convincente alla maggiore affluenza di pubblico).



Gli spettacoli si terranno sabato alle 21 o domenica alle 16 secondo un calendario che va da marzo ad aprile. Il progetto ideato dall’associazione Il Circo e La Luna, che dal 2012 opera in ambito professionale nella organizzazione e produzione spettacoli, vede la direzione artistica di Lorenzo Bonaccorsi e Michela Innocenti ed è sostenuto dal comune di Borgo a Mozzano.



Per info e prenotazioni: 328 7440204 o 340 8966284.

Domenica 3 marzo



THE SOUND OF MUSICAL – SMASKERANDO



Lo spettacolo:



Uno spettacolo all'insegna della Musica.

Un viaggio fra canzoni e coreografie, che condurrà lo spettatore alla scoperta dei personaggi e dei brani che hanno segnato la storia del Musical Theatre.



Il cast:

Lisa Lucchesi, Katia Cosimini, Simona Lucchesi, Luca Guido, Silvia Galgani, Aria Rebeca Nannizzi, Francesco Tomei, Sara Rossi, Giovanni Branduzzi, Giulia Menichini, Clara Cosimini. Giulia Lotti, Bianca Maria Micheli, Sebastiano Catignani, Simone Palagi, Michela Angeli.



Sabato 9 marzo





LA LUNGA NOTTE DEL DOTTOR GALVAN – I POSTUMI TEATRO



Commedia stravagante di Tiziano Rovai, dall'omonimo racconto di Daniel Pennac



Lo spettacolo:



“Non mi sento tanto bene”

Il dottor Gérard Galvan, ex medico di guardia del pronto soccorso dell'ospedale Postel-Couperin di Parigi, racconta di una domenica notte:Una Commedia dal ritmo frenetico, brevi quadri delineati con umorismo feroce calati in un'atmosfera più da circo che da sala operatoria. Ironico, affettuoso e appena venato da un'ombra di amarezza, il racconto di Pennac sembra cercare di rispondere alla domanda (affatto scontata) “perché facciamo ciò che facciamo?”.



Il cast:

Vezio Bianchi / Gérard • Chiara “Platypus” Paladini / Dr. Galvan (medicina interna) • David “Mr. Davium” di Maria / Il Malato • Luca Fidia Pardini / Dr. Angelin (chirurgia addominale) • Filippo “Ciuffo” Valentini / Dr. Saliège (urologia) • Alessandro Fulceri / Dr. Verhaeren (pneumologia) • Giulia “Wiwo” Lucchesi / Dr. Juraj (neurologia) • Sara Mazzoncini / Dr.ssa Aymard (cardiologia) • Ugo Manzini / Dr. Madrecourt (semiologia medica) • Sara Menci / Eliane. Con la partecipazione di Arianna Ricciardi. Regia / Tiziano Rovai





Sabato 23 marzo



IL PRIGIONIERO DELLA SECONDA STRADA – LA COMPAGNIA DEL GRANO



Commedia in due atti di Neil Simon



Lo spettacolo:

Lui, il marito, è un piccolo uomo onesto; lei, la moglie, una donna coraggiosa che sa volare alto, come solo le donne sanno fare. La pièce prende il via in una serata estiva, tremendamente calda, a New York. Sul divano di casa sua, sulla Seconda Strada, Mel non riesce a dormire funestato da diversi, esilaranti contrattempi condominiali, ma soprattutto dal problema di come non dire alla moglie di essere stato appena licenziato, cosa di cui si vergogna enormemente



Il cast:

Mel Edison - Alessandro Timpanaro, Edna Edison - Giulia Palamidessi, Henry Edison - Fabrizio Savegnago Pauline Edison - Silvia Ercolini, Jassie Edison - Benedetta Talmon, Voce dal balcone - Giada Agresti. Supervisione luci ed audio - Daniele Melani, Regia - Giulia Palamidessi & Alessandro Timpanaro





Domenica 31 marzo



UNA RARARANANERA – TEATRO GIOVANI



Lo spettacolo:

Il teatro e la musica si fondono per un divertentissimo viaggio nel mondo del varietà. Tra novità e intramontabili classici la Compagnia Teatro Giovani vi aspetta per una serata di risate. "Le cose non son mai quel che sembrano…"



Il cast:

Regia: Ugo Manzini

Scritto da: Nicola Fanucchi Attori: Agnese Manzini Nicola Cosentino Rebecca Fanucchi Emanuele Giorgi Francesco Nutini Pianoforte e voce: Michele Franceschi





Domenica 14 aprile



LA SIGNORINA PAPILLON - COMPAGNIA DEL LIBERO TEATRO

di Stefano Benni



Lo spettacolo:

Di Stefano Benni, la signorina Papillon è un’opera in un atto ambientata in una Parigi di fine ottocento. La compagnia del Libero Teatro si mette alla prova con questa commedia, pungente satira nei riguardi di una mentalità senza tempo e senza spazio, che non risparmia neanche la contemporaneità.



Il cast:

Rose – Sara Biondi

Millet – Francesco Bargi

Marie Luise – Antonella Lucii

Armand – Michele Cariello

Progetto Luci – Claudio Di Paolo

Costumi e scenografia – Compagnia del Libero Teatro

Regia – Francesco Maffei





Sabato 27 aprile



LA MORALE DI SALUSTRINO - FILODRAMMATICA DI GIOVIANO



Lo spettacolo:

La morale di Salustrino (riflessioni semiserie su problemi seri) trattasi di sonetti umoristici rappresentati in scena.



Il cast:

Testo scenografia e regia Paoli Frediano

Costumi Pollastrini Angela

Attori della compagnia filodrammatica di Gioviano