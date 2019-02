Borgo a Mozzano



Andreuccetti incontra la popolazione di Cune

venerdì, 22 febbraio 2019, 11:44

di simone pierotti

Nuovo incontro dell’amministrazione comunale con la popolazione nella frazione di Cune, dopo che nel precedente il sindaco Patrizio Andreuccetti non aveva potuto presenziare per un contrattempo. Ieri sera, presso le ex scuole del paese, erano presenti, assieme al primo cittadino, anche gli assessori Alessandro Profetti e Rosetta Viviani, e il consigliere Armando Fancelli.

E’ stata l’occasione per tracciare un bilancio di questi anni di mandato e per rispondere alle sollecitazioni che riguardano da vicino gli abitanti di Cune.

Partenza dalle scuole. “Abbiamo investito 4 milioni di euro – ha esordito Andreuccetti – sugli edifici scolastici perché la scuole è punto fondamentale del nostro programma. Trovandoci in zona sismica di livello 2, era necessario renderli sicuri. La nostra azione in tale direzione non si ferma e abbiamo presentato progetti per la scuola dell’infanzia del capoluogo, e i plessi di Diecimo, Corsagna e Valdottavo. Obiettivo primario, oltre alla sicurezza, è quello di tenere aperte tutte le scuole per mantenere vivo il legame con il territorio”.

Andreuccetti fa il punto della situazione: “Presto saranno sostituiti tutti i punti luce con nuova tecnologia a Led e verranno creati 60 nuovi punti luce. Si tratta di un investimento da un milione di euro ma che non comporterà aggravi di spesa per il comune. Sono già stanziati i fondi per il restauro del Ponte del Diavolo e il completamento dei lavori alla Torre del Bargiglio, stiamo sollecitando perché siano sbloccati. Per quanto riguarda la viabilità, la situazione a Diecimo è notevolmente migliorata con la realizzazione della rotatoria; Anas ha stanziato i fondi per la nuova rotatoria di Anchiano, un’opera attesa da tempo. Purtroppo si è riproposto il problema della Strada del Brennero con una nuova frana e ce ne stiamo occupando assieme a tutti gli enti preposti. Siamo intervenuti sulla Tari, la raccolta differenziata sta portando i suoi benefici, quest’anno le famiglie risparmieranno circa l’8%, in media, con un ulteriore risparmio nel 2020. Parte a breve un piano asfalti da 50mila euro che riguarderà l’ingresso del capoluogo, Rapaio e la strada panoramica per Cune”.

Gli argomenti sono entrati quindi nello specifico della realtà locale, a cominciare dagli asfalti, ma non solo. Cimitero: “Abbiamo dato mandato ad un professionista di presentare un progetto per aumentare i loculi in diversi cimiteri tra cui quello di Cune”. Frana sulla strada per San Bartolomeo: “Abbiamo chiesto finanziamento da 5 milioni di euro al Governo per vari interventi tra cui quello per la frana”. Viene comunicato al sindaco che il prossimo mese chiuderà l’ultima bottega di paese, un negozio di alimentari e bar: “Mi dispiace molto, da parte nostra abbiamo istituito contributi per i negozi dei paesi”.

L’assessore Profetti ricorda che l’indebitamento iniziale del comune era di 9 milioni di euro e che oggi è sceso di quasi 600mila euro, permettendo di usufruire di nuovi finanziamenti per i lavori intrapresi in questi cinque anni. “Riteniamo di aver svolto un buon lavoro, attento e meticoloso, senza raccontare favole alla gente”.

Tra gli interventi dei presenti, il professor Gabriele Matraia, ex sindaco di Borgo a Mozzano, prende la parola per fare una relazione delle necessità del paese. “A Cune sono 45 le case vuote, ma ci hanno detto che non è possibile eliminare la Tari. Problemi importanti sono le fognature e l’acquedotto, ormai vetusto. Necessitano di interventi, mi pare assurdo, peraltro, che Gaia abbia addebitato ai cittadini del paese la tassa sulla depurazione anche se, di fatto, non viene effettuata. Ci sono problemi sulle linee telefoniche. Erano necessari interventi su asfalti e mettere nuovi guardrail e sono contento che qualcosa si farà”.