Borgo a Mozzano



Avviati i lavori per la riapertura della SS12 “Dell’Abetone e del Brennero” a Borgo a Mozzano

venerdì, 8 febbraio 2019, 16:55

I tecnici Anas (Gruppo FS Italiane) hanno completato gli approfondimenti tecnici e geologici sul dissesto che ha interessato la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” nei giorni scorsi, rendendone necessaria la chiusura al traffico in località Borgo a Mozzano (km 43,900) in provincia di Lucca.

Lo smottamento, che appare evidente sul lato adiacente il fiume Serchio, ha in realtà coinvolto l’intera sede stradale per un’estensione di circa 90 metri. L’entità del dissesto richiede pertanto un intervento di consolidamento strutturato e complesso che dovrà coinvolgere anche l’alveo del fiume.

Per consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile, Anas ha già avviato con procedura di “somma urgenza” un primo intervento provvisorio di consolidamento tramite pali interrati, che consentirà di ripristinare il transito in sicurezza a senso unico alternato prevedibilmente da inizio aprile, nelle more dell’intervento complessivo.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.