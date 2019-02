Borgo a Mozzano



Bertieri: "La storia si ripete e il fiume Serchio ritorna alle porte dei cittadini"

sabato, 2 febbraio 2019, 17:26

Yamila Bertieri, cittadina del comune di Borgo a Mozzano e attivista in politica, torna, dopo alcuni mesi, a sottolineare la situazione del fiume Serchio nei pressi del Ponte della Maddalena, meglio conosciuto come il "Ponte del Diavolo".



"La situazione - esordisce - è ormai nota da anni, e, con rammarico, viste le forti piogge che hanno interessato il nostro territorio, alcuni cittadini, per l'ennesima volta, si sono trovati con le case e i locali allagati".



"Durante la notte - spiega -, il fiume Serchio ha esondato in località Chifenti e in località Ponte della Maddalena, creando molti disagi e danni ai residenti. Come sempre i cittadini si sono lamentati, vista l'allerta, del fatto che non sia stato allentato completamente il bacino artificiale, in modo da rendere il percorso delle acque più scorrevole. Inoltre, non si riesce a capire perché, visto il ripetersi della situazione, non si velocizzi la ripulitura del fondo del lago (ormai pieno di detriti) e non si aumenti l'altezza del muro di contenimento che delimita la diga dalla strada".



"Dopo essermi recata sul posto e avere raccolto le testimonianze dei residenti esasperati, portando la mia vicinanza, - conclude - mi chiedo per l'ennesima volta, chissà per quanto tempo ancora dovremo sopportare questa situazione".