Borgo a Mozzano



Bertieri: "Strada del Brennero ancora in pessime condizioni"

lunedì, 4 febbraio 2019, 10:07

Yamila Bertieri, cittadina del comune di Borgo a Mozzano e attivista in politica, sottolinea con rammarico le nuove e pessime condizioni in cui versa la strada statale 12 del Brennero, in gestione all'Anas.



"Oggi purtroppo, e per l'ennesima volta - spiega, siamo a fare la conta dei danni. Diciamo dei "soliti" danni. Circa quattro anni fa, il tratto franato in oggetto, fu sottoposto ad un intervento di consolidamento visto il precedente smottamento. Con rammarico oggi, a distanza di pochi anni, siamo a sottolineare che ci troviamo nelle medesime condizioni: il danno di smottamento si è ingrandito a tutto il versante, compresa una parte su cui si era già intervenuti. Non si capisce il perché il fiume non venga tenuto nel suo letto più centrale, evitando di farlo sbattere continuamente lungo gli argini più deboli".



"È evidente - conclude - che con le piene le acque vanno a mangiare gli argini, causando così inevitabilmente gli smottamenti. La speranza è sempre quella: scongiurare danni a cose e persone, senza, oltre ai disagi, far pagare tutto ai contribuenti".