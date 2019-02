Borgo a Mozzano



Brennero chiuso per una frana, Andreuccetti: "Sono arrabbiato, ci vogliono interventi strutturali"

domenica, 3 febbraio 2019, 12:14

Continuano i danni derivati dal maltempo. La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Borgo a Mozzano (km 43,900) in provincia di Lucca, a causa di una frana che ha riguardato il corpo stradale sul lato adiacente al fiume Serchio.

Il traffico è al momento deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto.

Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) è intervenuto sul posto per i rilievi e le valutazioni tecniche del caso al fine di ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.



Così il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti: "Sono arrabbiato, ed è un eufemismo: ci vogliono interventi ulteriori e strutturali. Li pretenderò nelle sedi opportune, nel frattempo però va ripristinato il tratto".



Intanto stamattina il primo cittadino ha sottolineato come la situazione al Ponte del Diavolo sia tornata accettabile. "Lentamente - ha dichiarato - si torna alla normalità, ma con la massima vicinanza alle famiglie vicine che hanno patito disagi. Stiamo predisponendo sgravi fiscali per case e attività commerciali in loco".



Gli abitanti di Anchiano e Socciglia, così come viene dal Piaggione, possono venire verso Borgo a Mozzano passando dalla strada che da Socciglia va verso Corsagna, per poi collegarsi alla strada che da Corsagna esce poco prima del Ponte pari.



Notizia in aggiornamento