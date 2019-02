Borgo a Mozzano



Disagi e strade interrotte per il maltempo: esondazioni e scuole chiuse

venerdì, 1 febbraio 2019, 19:45

di simone pierotti

Il prorogarsi dell’allerta meteo di livello arancione per tutta la giornata di domani, sabato 2 febbraio, sta spingendo, nelle ultime ore, tutti i comuni della Valle del Serchio ad ordinare la chiusura di tutte le scuole.

A Castelnuovo, si è tenuta alle 21 una riunione presso il Centro Operativo Comunale alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi, dell’assessore Chiara Bechelli e del consigliere Carlo Biagioni: a scopo precauzionale, è stata decisa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Stessa decisione è stata presa in tutti i comuni della Media Valle del Serchio, a cominciare da quello di Borgo a Mozzano dove si stanno riscontrando diverse criticità lungo la viabilità per le frazioni del territorio. È temporaneamente interrotta la viabilità verso Corsagna per la caduta di massi in strada, poco dopo le Particelle, nel comune di Borgo a Mozzano. Gli operai stanno già intervenendo il ripristino. Alberi sono caduti anche lungo la viabilità per andare a Gioviano e verso località Monte. Ad annunciarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti che si è rivolto ai cittadini: "Raccomando a tutti la massima attenzione su tutto il territorio". Alla luce di tutte queste ed altre situazioni di disagio nei collegamenti con le frazioni e del prorogarsi dell’allerta meteo arancione per tutta la giornata di domani, sabato 2 febbraio, lo stesso sindaco ha emesso l’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici del territorio comunale. A Ronco si segnala la caduta di una pianta, albero in mezzo alla strada a Pian della Rocca, altra pianta ha interrotto momentaneamente il collegamento dal capoluogo per Cune, nei pressi dell’agriturismo Al Cerro: disagio contenuto perché il pronto intervento degli addetti comunali ha ripristinato la normale viabilità. Sulla strada per Guzzanello si segnala un filo dell’energia elettrica a terra.



Situazione di massima allerta per la piena del fiume Serchio nei pressi del Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano. Ad aggiornare sulle criticità è il primo cittadino Andreuccetti: "In virtù di questa situazione, verificata personalmente fino a pochi minuti fa, e per via che il fiume ha già esondato vicino a Chifenti, abbiamo chiuso la statale del Brennero dal Ponte pari a Chifenti in entrambi i sensi".



A Bagni di Lucca il Brennero è interrotto all’altezza di Ponte a Diana per detriti nella strada. "L’Anas - commenta l'amministrazione - è al corrente e risolverà la situazione appena possibile. Si raccomanda la massima allerta".

Scuole chiuse anche in tutti gli altri comuni della Valle del Serchio. Un albero è caduto sulla strada che va dalla frazione di Arsenale, nel comune di Barga, al bivio per Mologno, bloccando temporaneamente la strada.



Il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, di ritorno dal sopralluogo in Val di Turrite, commenta così la situazione: "Di rientro adesso dal sopralluogo in Val di Turrite dove la situazione è decisamente più critica e dove abbiamo dovuto chiudere a San Rocco un tratto della comunale S.Rocco-Gragliana tra la Lo.c. La Chiesa e Maciori per esondazione della Turrite".



Attivo in Garfagnana il centro situazioni dell’Unione dei comuni per monitorare l'evento.



Notizia in aggiornamento