Frana sul Brennero, Andreuccetti: "Chiederemo lo stato di calamità naturale"

Altri articoli in Borgo a Mozzano

lunedì, 4 febbraio 2019, 10:07

Yamila Bertieri, cittadina del comune di Borgo a Mozzano e attivista in politica, sottolinea con rammarico le nuove e pessime condizioni in cui versa la strada statale 12 del Brennero, in gestione all'Anas

domenica, 3 febbraio 2019, 12:14

La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Borgo a Mozzano (km 43,900) in provincia di Lucca, a causa di una frana che ha riguardato il corpo stradale sul lato adiacente al fiume Serchio. Il traffico è al momento deviato sulla viabilità...

sabato, 2 febbraio 2019, 17:26

Yamila Bertieri, cittadina del comune di Borgo a Mozzano e attivista in politica, torna, dopo alcuni mesi, a sottolineare la situazione del fiume Serchio nei pressi del Ponte della Maddalena, meglio conosciuto come il "Ponte del Diavolo"

venerdì, 1 febbraio 2019, 19:45

Il prorogarsi dell’allerta meteo di livello arancione per tutta la giornata di domani, sabato 2 febbraio, sta spingendo, nelle ultime ore, tutti i comuni della Valle del Serchio ad ordinare la chiusura di tutte le scuole.

venerdì, 1 febbraio 2019, 09:17

Una giornata “full immersion” nella storia locale, ripercorrendo le tappe più importanti del periodo storico della seconda guerra mondiale nella Valle del Serchio ed in Versilia e di quello che ha comportato non solo in termini di vite umane per il nostro territorio

venerdì, 1 febbraio 2019, 08:52

Ad annunciarlo il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti a seguito della sottoscrizione del contratto di Project Financing con la GMT Spa di Padova in associazione con la Martinelli impianti srl di Lucca per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica